JPMORGAN stuft Traton auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Jose Asumendi wertete am Freitag die aktuellen Absatzzahlen an den globalen Lkw-Märkten aus. Er rechnet bei Traton mit starken Ergebnissen für das dritte Quartal./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 23:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TRATON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,91 % und einem Kurs von 34,98EUR auf Tradegate (28. September 2026, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Traton

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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