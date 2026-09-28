JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Accela sei ein Quantensprung in der Strahlentherapie, schrieb Julien Dormois in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Gerät bringe enorme Vorteile bei Geschwindigkeit, Präzision und Arbeitseffizienz. Damit dürfte es der Onkologie-Sparte Varian leichter fallen, Marktanteile abzugraben. Die Anleger dürften allerdings die Vorteile eher schrittweise einplanen und keinen sofortigen Effekt auf die Gewinn- und Verlustrechnung sehen./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 22:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 22:58 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,25 % und einem Kurs von 39,05EUR auf Tradegate (28. September 2026, 11:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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