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    Steinmeier hat Tankrabatt unterzeichnet

    Für Sie zusammengefasst
    • Steinmeier unterzeichnete das Gesetz zum Tankrabatt
    • Die Entlastung reagiert auf die hohen Spritpreise
    • Mit Mehrwertsteuer sinkt die Steuer um knapp 17 Cent
    Steinmeier hat Tankrabatt unterzeichnet
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Der Tankrabatt ist endgültig auf dem Weg. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat das Gesetz unterzeichnet, wie das Bundespräsidialamt auf Anfrage mitteilte. Die Unterschrift erfolgte noch am Freitag, nachdem es der Bundestag beschlossen und der Bundesrat gebilligt hatte.

    Der Tankrabatt wurde als Reaktion auf die aktuell ausgesprochen hohen Spritpreise beschlossen. Er sieht vor, die Energiesteuer auf Diesel und Benzin für Oktober, November und Dezember um 14 Cent zu senken. Inklusive Mehrwertsteuer ergibt das eine Steuererleichterung um knapp 17 Cent./ruc/DP/jha



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