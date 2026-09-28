BERENBERG stuft OHB SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für OHB auf "Buy" mit einem Kursziel von 358 Euro belassen. Die German Corporate Conference in München habe seine Kaufempfehlung für den Anbieter von Raumfahrtsystemen untermauert, schrieb Michael Filatov am Samstag. Das Management habe ein weiteres starkes Auftragsjahr bestätigt./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2026 / 07:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die OHB Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,43 % und einem Kurs von 177EUR auf Tradegate (28. September 2026, 11:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Filatov

Analysiertes Unternehmen: OHB SE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 358

Kursziel alt: 358

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

