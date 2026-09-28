BERENBERG stuft Puma SE auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. "Die Katze schnurrt", schrieb Nick Anderson am Freitag nach der German Corporate Conference in München und einem kleinen Investorenevent der Herzogenauracher. Das Management sei zuversichtlich hinsichtlich des tiefgreifenden Konzernumbaus./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die PUMA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 22,56EUR auf Tradegate (28. September 2026, 11:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Nick Anderson
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Nick Anderson
Analysiertes Unternehmen: Puma SE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 40
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
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