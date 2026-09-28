JEFFERIES stuft Brenntag auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Hold" belassen. "Was hochgeht, muss auch wieder herunterkommen", schrieb Marcus Dunford-Castro am Samstag in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Er geht davon aus, dass der Rückenwind bei Lagerbeständen und Preisen aus dem zweiten Quartal nachgelassen hat./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 11:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 59,32EUR auf Tradegate (28. September 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 56

Kursziel alt: 56

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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