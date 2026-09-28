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    WeGrow erreicht erstmals operativen Break-even – live am 12.10., 17 Uhr

    WeGrow AG vollzieht den operativen Durchbruch: Nach intensiven Aufbaujahren liefert 2026 erstmals ein positives EBIT – getragen vom dynamisch wachsenden PLANTS-Geschäft.

    WeGrow erreicht erstmals operativen Break-even – live am 12.10., 17 Uhr
    Foto: adobe.stock.com
    • WeGrow AG erreichte im ersten Halbjahr 2026 erstmals ein positives operatives EBIT – ein Meilenstein nach Jahren des Aufbaus und hoher Investitionen.
    • Der Geschäftsbereich PLANTS war der wichtigste Ergebnistreiber: Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 31 Prozent, das EBITDA um rund 124 Prozent.
    • WeGrow-Paulownia-Genetik wird inzwischen in 52 Ländern angebaut; das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung in Pflanzenproduktion und Plantagenentwicklung.
    • WeGrow wird zunehmend früh in die Planung institutioneller Aufforstungs- und Holzproduktionsprojekte eingebunden. Mehrere potenzielle Großprojekte befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen.
    • Größere Projekte bieten zusätzliches Skalierungspotenzial, etwa durch Leistungen in Projektentwicklung, Plantagendesign, Monitoring, Ernteplanung und Holzvermarktung. Das Holzgeschäft steht laut Vorstand noch am Anfang seiner kommerziellen Entwicklung.
    • Die Finanzkennzahlen beruhen auf dem internen Reporting zum 30. Juni 2026. Eine digitale Unternehmenspräsentation mit anschließender Fragerunde ist für den 12. Oktober 2026 um 17 Uhr angekündigt.

    Der Kurs von WeGrow lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,4500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,47 % im Plus.
    14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,4700EUR das entspricht einem Plus von +0,58 % seit der Veröffentlichung.


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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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