WeGrow erreicht erstmals operativen Break-even – live am 12.10., 17 Uhr
WeGrow AG vollzieht den operativen Durchbruch: Nach intensiven Aufbaujahren liefert 2026 erstmals ein positives EBIT – getragen vom dynamisch wachsenden PLANTS-Geschäft.
Foto: adobe.stock.com
- WeGrow AG erreichte im ersten Halbjahr 2026 erstmals ein positives operatives EBIT – ein Meilenstein nach Jahren des Aufbaus und hoher Investitionen.
- Der Geschäftsbereich PLANTS war der wichtigste Ergebnistreiber: Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 31 Prozent, das EBITDA um rund 124 Prozent.
- WeGrow-Paulownia-Genetik wird inzwischen in 52 Ländern angebaut; das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung in Pflanzenproduktion und Plantagenentwicklung.
- WeGrow wird zunehmend früh in die Planung institutioneller Aufforstungs- und Holzproduktionsprojekte eingebunden. Mehrere potenzielle Großprojekte befinden sich in unterschiedlichen Entwicklungsphasen.
- Größere Projekte bieten zusätzliches Skalierungspotenzial, etwa durch Leistungen in Projektentwicklung, Plantagendesign, Monitoring, Ernteplanung und Holzvermarktung. Das Holzgeschäft steht laut Vorstand noch am Anfang seiner kommerziellen Entwicklung.
- Die Finanzkennzahlen beruhen auf dem internen Reporting zum 30. Juni 2026. Eine digitale Unternehmenspräsentation mit anschließender Fragerunde ist für den 12. Oktober 2026 um 17 Uhr angekündigt.
Der Kurs von WeGrow lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,4500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,47 % im Plus.
14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 3,4700EUR das entspricht einem Plus von +0,58 % seit der Veröffentlichung.
Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte