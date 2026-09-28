BERENBERG stuft BILFINGER auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Nach der Prognosesenkung sei das Anlegerinteresse an Bilfinger auf der German Corporate Conference in München groß gewesen, schrieb Andreas Wolf am Freitag. Das Management habe die jüngsten Geschäftsentwicklungen näher beleuchtet. Wolf sieht zunächst aber keine Kurstreiber./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 55,75EUR auf Tradegate (28. September 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Andreas Wolf

Analysiertes Unternehmen: BILFINGER

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 63

Kursziel alt: 63

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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