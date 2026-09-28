UBS stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht mit Blick auf die Zahlen am 10. November kaum Überraschungspotenzial, wie er am Freitag schrieb. Infineon seien mit ihrem Geschäftsjahresende im September dann auch die ersten mit einem Ausblick auf 2027. Der Tenor dürfte allerdings positiv bleiben./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 15:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 15:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 56,16EUR auf Tradegate (28. September 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 64
Kursziel alt: 64
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Francois-Xavier Bouvignies
Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 64
Kursziel alt: 64
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