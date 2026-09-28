UBS stuft INFINEON TECHNOLOGIES AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies sieht mit Blick auf die Zahlen am 10. November kaum Überraschungspotenzial, wie er am Freitag schrieb. Infineon seien mit ihrem Geschäftsjahresende im September dann auch die ersten mit einem Ausblick auf 2027. Der Tenor dürfte allerdings positiv bleiben./rob/ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 15:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,66 % und einem Kurs von 56,16EUR auf Tradegate (28. September 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Francois-Xavier Bouvignies

Analysiertes Unternehmen: INFINEON TECHNOLOGIES AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 64

Kursziel alt: 64

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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