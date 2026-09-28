BERENBERG stuft Ströer auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ströer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy"belassen. Das Geschäft mit Außenwerbung laufe solide, schrieb Anna Patrice am Freitag nach der German Corporate Conference in München. Abseits des Kerngeschäfts laufe es allerdings schwach./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 16:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 37,12EUR auf Tradegate (28. September 2026, 11:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Anna Patrice

Analysiertes Unternehmen: Ströer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 52

Kursziel alt: 52

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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