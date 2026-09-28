ANALYSE-FLASH
Berenberg senkt Ziel für Hellofresh auf 5 Euro - 'Buy'
- Berenberg senkt Hellofresh-Ziel auf 5 Euro
- Buy bleibt, doch Neukundenzuwachs ist schwach
- Reid blickt skeptischer auf 2027, Bewertung bleibt niedrig
HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hellofresh von 9 auf 5 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der schwache Neukundenzuwachs bremse die Wachstumsambitionen, schrieb Trion Reid am Montag. Er ist nun skeptischer für 2027 geworden. Die Bewertung der Aktien bleibe indes enorm niedrig./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie
Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,77 % und einem Kurs von 2,372 auf Tradegate (28. September 2026, 11:31 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,2000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -14,71 %/+241,15 % bedeutet.
Analyst: Berenberg Bank
Kursziel: 5 Euro
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Community Beiträge zu HelloFresh - A16140 - DE000A161408
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Jetzt spart man an Marketing, und trotzdem muss man wegen 10% statt 5% Umsatzrückgang nun mit 20% weniger EBITDA rechnen. Das ist im Grunde der Supergau.