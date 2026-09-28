ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Scout24 auf 108 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Scout24-Kursziel auf 108 Euro
- Goldman Sachs lässt Scout24 weiter auf Buy
- Neues Angebot könnte beim Abo-Wachstum überraschen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 107 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Adam Berlin ist optimistisch, dass der Portalbetreiber mit seinem neuen Angebot die Markterwartungen beim Abo-Wachstum überraschen kann, wie er am Montag in seinem Branchenkommentar schrieb./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 67,95 auf Tradegate (28. September 2026, 11:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Scout24 zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 101,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +50,41 %/+108,49 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 108 Euro
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Community Beiträge zu Scout24 - A12DM8 - DE000A12DM80
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Habe Freitag 250 stk zu 69,5 € erworben.
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Die Bodenbildung scheint bereits abgeschlossen und ein Aufwärtstrend ganz am Anfang zu sein.