Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 28.09.26
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In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 28.09.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist AMD Advanced Micro Devices (-2,46 %) genz vorne. Gefolgt von ASML Holding NV (-1,14 %), BASF SE (-2,26 %), DAX Performance (-0,50 %), Deutz AG (-1,15 %).
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Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Gold
|FC964P
|0
|S&P 500
|PF08TX
|0
|DAX Performance
|DN31HL
|0
|S&P 500
|PE4DV4
|0
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|DAX Performance
|FA5FLW
|0
|BASF SE
|SY62NQ
|0
|Deutz AG
|DY6HB0
|0
|AMD Advanced Micro Devices
|PM3S9A
|0
|Thermo Fisher Scientific
|SY7B4G
|0
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|STOXX Global Select Dividend 100 Price Index
|
Classic
|PM99BR
|0
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Classic
|UBS0D7
|0
|DAX Performance
|
Classic
|UK2U5G
|0
|Nvidia Corporation
|
Classic
|PC5NVD
|0
|ASML Holding NV
|
Classic
|PK05DL
|0
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