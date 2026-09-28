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    Besonders beachtet!

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    Arm Holdings Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 28.09.2026

    Die Arm Holdings Aktie notiert am 28.09.2026 mit -3,75 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Arm Holdings Aktie verliert heute spürbar - aktueller Kursrückgang am 28.09.2026
    Foto: Arm Limited

    Arm Holdings ist ein führender Anbieter von Prozessorarchitekturen, die in Milliarden von Geräten weltweit eingesetzt werden. Das Unternehmen ist bekannt für seine energieeffizienten Designs und dominiert den Markt für mobile Prozessoren. Hauptkonkurrenten sind Intel und AMD. Arms Lizenzierungsmodell und der Fokus auf Energieeffizienz sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

    Wie hat sich die Arm Holdings-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Am heutigen Handelstag musste die Arm Holdings Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,75 % im Minus. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

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    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Arm Holdings Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -6,50 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arm Holdings Aktie damit um +10,07 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +26,36 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Arm Holdings +191,93 % gewonnen.

    Zum Vergleich: Der US Tech 100 notiert heute lediglich -1,01 % im Plus-Minus-Bereich. Arm Holdings entwickelt sich damit deutlich schwächer als der Gesamtmarkt.

    Arm Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,07 %
    1 Monat +26,36 %
    3 Monate -6,50 %
    1 Jahr +129,04 %
    Stand: 28.09.2026, 12:00 Uhr

    Informationen zur Arm Holdings Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Arm Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 280,88 Mrd.EUR € wert.

    Arm Holdings Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Arm Holdings Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Arm Holdings Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Arm Holdings

    -3,68 %
    +7,69 %
    +22,58 %
    -9,68 %
    +122,78 %
    +426,73 %
    +336,67 %
    ISIN:US0420682058WKN:A3EUCD
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