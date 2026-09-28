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    High Tide zum sechsten Mal in Folge in die „Report on Business“-Rangliste der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas aufgenommen

    High Tide zum sechsten Mal in Folge in die „Report on Business“-Rangliste der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas aufgenommen
    Foto: adobe.stock.com

    CALGARY, AB, 28. September 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das dafür ausgelegt ist, in allen Bereichen der Cannabisbranche realen Mehrwert zu schaffen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen in der „Report on Business“-Rangliste der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas im Jahr 2026 Platz 315 von 375 belegte – mit einer verifizierten dreijährigen Umsatzwachstumsrate von 66 % im Messzeitraum von 2022 bis 2025. Als Beleg für die steigende Rentabilität des Unternehmens stieg auch das bereinigte EBITDA in diesem Zeitraum um 161 %.[i]

     

    „Sechs Jahre in Folge auf dieser Liste zu stehen, ist ein Meilenstein, auf den unser gesamtes Team stolz sein kann. Wir haben Canna Cabana zu Kanadas größter Cannabis-Einzelhandelskette ausgebaut, einen äußerst treuen Kundenstamm aufgebaut und das bereinigte EBITDA im gemessenen Dreijahreszeitraum mehr als verdoppelt. Dies haben wir erreicht, indem wir uns konsequent auf den Mehrwert für unsere Kunden und eine disziplinierte Umsetzung in allen Geschäftsbereichen konzentriert haben“, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

     

    „Das Unternehmen entwickelt sich heute mit noch größerer Dynamik. Nach unserem bisher stärksten Quartal nähern wir uns einer annualisierten Umsatzrate von 800 Millionen Dollar, während Remexian in Deutschland eine bedeutende neue Wachstumsquelle erschließt. Mit einem starken Fundament, einer bewährten Wachstumsstrategie und bedeutenden Chancen vor uns blicken wir mit mehr Tatendrang denn je auf die nächste Wachstumsphase von High Tide. Wie immer möchte ich unserem gesamten Team, unseren ELITE- und Cabana-Club-Mitgliedern sowie unseren Aktionären meinen tiefsten Dank für ihre anhaltende Unterstützung aussprechen“, fügte Herr Grover hinzu.

     

    „Canada’s Top Growing Companies“ ist eine redaktionelle Rangliste, die im Jahr 2019 ins Leben gerufen wurde, um die Leistungen innovativer Unternehmen in Kanada zu würdigen. Um sich für dieses freiwillige Programm zu qualifizieren, mussten die Unternehmen ein umfassendes Bewerbungsverfahren durchlaufen und bestimmte Umsatzanforderungen erfüllen. Insgesamt wurden 375 Unternehmen in die diesjährige Rangliste aufgenommen. Die vollständige Liste der Gewinner des Jahres 2026 sowie redaktionelle Berichte dazu werden in der Oktoberausgabe des Magazins „Report on Business“ veröffentlicht. Die Liste ist außerdem online hier verfügbar.

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