Nebius Group Registered (A) Aktie fällt auf 203,80€ - 28.09.2026

Mit einer Performance von -2,16 % musste die Nebius Group Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Nebius Group Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,64 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 203,80€, mit einem Minus von -2,16 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Nebius Group Registered (A) Aktionäre einen Verlust von -4,47 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um +3,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,52 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Nebius Group Registered (A) eine positive Entwicklung von +182,97 % erlebt.

Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,74 % 1 Monat +11,52 % 3 Monate -4,47 % 1 Jahr +117,09 %

? wallstreetONLINE-Community zur Nebius Group Registered (A) Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 28.09.2026, 12:08 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Nachfrage nach Nebius-GPU-Kapazitäten, Preiserhöhungen und mögliche Margenverbesserungen. BNP Paribas erhöhte das Kursziel auf 399 US-Dollar; die Aktie stieg daraufhin zeitweise 6,4 %. Als Risiken gelten Bau- und Genehmigungsverzögerungen sowie ausgeweitete Short-Positionen von Michael Burry.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,90 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Nebius Group Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Nebius Group Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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