🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    600 Millionen Dollar auf See

    649 Aufrufe 649 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fast 6 Millionen Barrel beschlagnahmtes Iran-Öl steuern auf die USA zu

    Drei abgefangene Supertanker fahren Richtung USA. Ihre Ladung ist fast 600 Millionen US-Dollar wert – und Washington hat bereits den juristischen Weg für die Einziehung vorbereitet.

    Für Sie zusammengefasst
    600 Millionen Dollar auf See - Fast 6 Millionen Barrel beschlagnahmtes Iran-Öl steuern auf die USA zu
    Foto: Uncredited - AP

    Fast sechs Millionen Barrel beschlagnahmtes iranisches Rohöl im Wert von knapp 600 Millionen US-Dollar (rund 527 Millionen Euro) sind weiter auf dem Weg in Richtung USA. Zwei der drei mit dem Iran verbundenen Supertanker sind laut Bloomberg inzwischen nur noch wenige Wochen von amerikanischen Gewässern entfernt. Die "Tifani" und die "Majestic X" fahren vor der brasilianischen Küste, ein dritter Tanker hat das Kap der Guten Hoffnung passiert und steuert westwärts in den Atlantik.

    Der Fall ist auch juristisch ungewöhnlich. Wie Bloomberg berichtet, greift die US-Regierung auf sogenanntes Prisenrecht zurück – ein jahrhundertealtes Instrument des Seerechts, das die Beschlagnahmung feindlicher Schiffe und Ladungen in Kriegszeiten regelt. Anders als bei klassischen zivilrechtlichen Einziehungen muss die Regierung dabei nicht zwingend zunächst einen konkreten Gesetzesverstoß nachweisen.

    In den USA hat das Prisenrecht tiefe historische Wurzeln. Schon Abraham Lincoln nutzte den "Prize Act" von 1812 während des Bürgerkriegs zur Blockade konföderierter Häfen. Zuletzt kam das Instrument im Spanisch-Amerikanischen Krieg zum Einsatz. Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von Texas erklärte laut Bloomberg, sie sei bereit, die Vereinigten Staaten bei entsprechenden Verfahren vor Bundesgerichten zu vertreten.

    Sollten die Tanker tatsächlich einen US-Hafen erreichen, dürfte Texas eine zentrale Rolle spielen. Dort befinden sich große Raffinerien, zudem wurden bereits Verfahren zur Einziehung der Schiffe und ihrer Ladung eingeleitet.

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Jetzt teilnehmen

     

    Donald Trump hatte die Taktik im Mai ungewöhnlich offen beschrieben. "Wir haben das Schiff übernommen. Wir haben die Ladung übernommen, das Öl übernommen", sagte er. "Wer hätte gedacht, dass wir so etwas tun? Wir sind wie Piraten." Sollte das beschlagnahmte Öl tatsächlich in den USA ankommen, wäre es das erste iranische Rohöl seit einem Einziehungsverfahren im Jahr 2023, das wieder amerikanische Küsten erreicht.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    600 Millionen Dollar auf See Fast 6 Millionen Barrel beschlagnahmtes Iran-Öl steuern auf die USA zu Drei abgefangene Supertanker fahren Richtung USA. Ihre Ladung ist fast 600 Millionen US-Dollar wert – und Washington hat bereits den juristischen Weg für die Einziehung vorbereitet.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     