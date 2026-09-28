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Meta Platforms (A) - Aktie zeigt Schwäche - 28.09.2026
Kursbewegung von -2,79 % bei Meta Platforms (A) am 28.09.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.
Meta Platforms betreibt soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, WhatsApp) und Werbeplattformen, ergänzt durch Reels, Messenger, Marketplace und VR/AR (Reality Labs, Quest). Kernzweck: digitale Kommunikation, Werbung, Aufbau des Metaverse. Starke Marktstellung im Online-Advertising, hohe Reichweite. Hauptkonkurrenten: Alphabet/Google, TikTok, Snap, X. Moats: Netzwerkeffekte, Datenbasis, Werbetechnologie, Ökosystembreite.
Meta Platforms (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.09.2026
Die Anleger von Meta Platforms (A) müssen heute einen Kursrückgang von -2,79 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 640,80€. Der Kursrückgang der Meta Platforms (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,54 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,79 % im Minus. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Meta Platforms (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +31,70 % zu Buche.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um +9,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,47 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Meta Platforms (A) auf +14,17 %.
Meta Platforms (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+9,04 %
|1 Monat
|+31,47 %
|3 Monate
|+31,70 %
|1 Jahr
|+1,18 %
Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie
Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,41 Bil. € wert.
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Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber
Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,34 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,36 %. Snap Inc notiert im Minus, mit -0,42 %. Pinterest Registered (A) legt um +0,60 % zu
Lohnt sich ein Investment in die Meta Platforms (A) Aktie?
Ob sich ein Einstieg bei der Meta Platforms (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Meta Platforms (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.