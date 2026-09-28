Meta Platforms (A) - Aktie zeigt Schwäche - 28.09.2026

Die Anleger von Meta Platforms (A) müssen heute einen Kursrückgang von -2,79 % verkraften. Die Aktie notiert aktuell bei 640,80€. Der Kursrückgang der Meta Platforms (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,54 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,79 % im Minus. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Meta Platforms betreibt soziale Netzwerke (Facebook, Instagram, WhatsApp) und Werbeplattformen, ergänzt durch Reels, Messenger, Marketplace und VR/AR (Reality Labs, Quest). Kernzweck: digitale Kommunikation, Werbung, Aufbau des Metaverse. Starke Marktstellung im Online-Advertising, hohe Reichweite. Hauptkonkurrenten: Alphabet/Google, TikTok, Snap, X. Moats: Netzwerkeffekte, Datenbasis, Werbetechnologie, Ökosystembreite.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Meta Platforms (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +31,70 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Meta Platforms (A) Aktie damit um +9,04 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +31,47 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Meta Platforms (A) auf +14,17 %.

Meta Platforms (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,04 % 1 Monat +31,47 % 3 Monate +31,70 % 1 Jahr +1,18 %

Informationen zur Meta Platforms (A) Aktie

Stand: 28.09.2026, 12:08 Uhr

Es gibt 2 Mrd. Meta Platforms (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,41 Bil. € wert.

Die Finanzierung des KI-Booms wird zum neuen Risiko: Die Ausfallversicherungen großer Tech-Konzerne steigen, während Goldman Sachs bei den größten KI-Kreditnehmern zur Vorsicht rät.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,34 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,36 %. Snap Inc notiert im Minus, mit -0,42 %. Pinterest Registered (A) legt um +0,60 % zu

Lohnt sich ein Investment in die Meta Platforms (A) Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der Meta Platforms (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Meta Platforms (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.