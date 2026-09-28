Aktien Frankfurt
Dax trotzt steigenden Ölpreisen - Anleger warten ab
- Dax bleibt trotz steigender Ölpreise stabil
- Ölpreise steigen, Anleger warten auf Iran-Gespräche
- KI-Aktien schwächeln, Südzucker hebt Jahresziele an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Trotz wieder deutlich anziehender Ölpreise hat sich der Dax am Montag stabil gezeigt. Geopolitisch gibt es wenig Neues und so warten die Anleger ab, da US-Präsident Donald Trump in dieser Woche weitere Gespräche mit dem Iran erwartet.
Der deutsche Leitindex hielt sich zur Mittagszeit knapp im Plus bei 25.419 Punkten und zeigte sich so fast unverändert zum Vortag. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen drehte derweil in die Verlustzone und gab um 0,3 Prozent auf 30.938 Zähler nach.
Laut dem US-Nachrichtenportal "Axios", das sich auf zwei verschiedene Quellen beruft, wird bereits zu Wochenbeginn mit einer weiteren Runde indirekter Gespräche zwischen den USA und dem Iran gerechnet. Die Stimmung bleibt aber angesichts der verhärteten Fronten zwischen den beiden Kriegsparteien anfällig für schlechte Nachrichten aus Nahost. Die Ölpreise legten wieder zu, nachdem Trump einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der für Erdöl-Lieferungen wichtigen Straße von Hormus als nicht annehmbar bezeichnet hatte.
Die Ölrisiken blieben der wichtigste Unsicherheitsfaktor und hielten die Kauflaune an den Aktienmärkten in Grenzen, hieß es von "Index Radar". Mit aktuell über 107 US-Dollar je Barrel notiere der Brent-Ölpreis "wieder in Schlagdistanz zu den jüngsten Hochs". Dennoch bleiben die Experten des Finanz- und Börsenanalyse-Portals gelassen: Auch wenn der Monat September mit aktuell etwas mehr als drei Prozent Verlust schwach gewesen sei für den Dax, gebe es keinen Grund zur Sorge.
An diesem Tag schwächelten vor allem Aktien mit KI-Bezug. Experten zufolge wird das Ausbautempo generell wieder stärker hinterfragt, zumal ChatGPT-Entwickler OpenAI nach einem neuen Zwischenfall das Training seiner leistungsstärksten KI-Modelle ausgesetzt hat.
So büßten Infineon 0,5 Prozent ein und Siemens Energy 0,7 Prozent. Im MDax zeigten sich Siltronic , Suss Microtec , Elmos oder auch Aixtron schwach mit Verlusten zwischen 1,4 und 2,3 Prozent.
Jenoptik als KI-Profiteur gaben unterdessen moderater um 0,6 Prozent nach. Ein Kommentar von Stifel stützte. Die Analysten nahmen die Bewertung der Tech-Aktie mit "Buy" wieder auf. "Jenoptik ist ein Industrie- und Technologieunternehmen mit Photonik-Kompetenzen, das vom Ausbau der KI-Infrastruktur profitiert", schrieb Analyst Valentin-Paul Jahan. Er hält die Kursverdoppelung der Aktie seit Jahresbeginn für gerechtfertigt, da sie den zyklischen Aufschwung im Bereich der Halbleiterausrüstung widerspiegele. Zugleich sei aber immer noch attraktives Aufwärtspotenzial erkennbar.
Südzucker sprangen nach der Vorlage starker Quartalszahlen und einer Anhebung der Jahresziele zeitweise kräftig nach oben und kosteten wieder etwas mehr als 13 Euro je Aktie. Zur Mittagszeit legte das Papier noch um 2,8 Prozent auf 12,50 Euro zu. Dass die Umsatzprognose für 2026/27 angehoben, bei der Prognose für das operative Jahresergebnis aber nur das untere Ende der Spanne höher gesteckt worden sei, enttäusche einige Anleger womöglich, hieß es am Markt.
Krones und Hellofresh profitierten von Analystenkommentaren. Nach Kurseinbußen von rund 22 Prozent in diesem Jahr hält Kepler Cheuvreux die Aktie des Maschinen- und Anlagenbauer für die Getränke- und Lebensmittelindustrie inzwischen für fair bewertet und stufte Krones auf "Hold" hoch. Auch die Aktie des Kochboxen-Versenders wurde von Kepler Cheuvreux auf "Hold" hochgestuft. Während Krones um 2,1 Prozent stiegen, gewannen Hellofresh 3,6 Prozent./ck/mis
--- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Infineon Technologies Aktie
Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,18 % und einem Kurs von 143,6 auf Tradegate (28. September 2026, 12:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Infineon Technologies Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Infineon Technologies zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,43EUR. Von den letzten 7 Analysten der Infineon Technologies Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 64,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 102,00EUR was eine Bandbreite von +12,12 %/+78,70 % bedeutet.
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Na Glückwunsch, dass du den Beitrag tatsächlich gefunden hast. War vermutlich auch der einzige Treffer, den du heute noch problemlos verbuchen konntest. 😉
Bei der Gelegenheit bin ich allerdings über ein paar ältere Positionen von dir gestolpert: Long bei 25.680 und 25.600. Interessanterweise findet diese „Erfolgsgeschichte“ in deiner aktuellen Performance-Erzählung keinerlei Erwähnung. Scheint wohl unter „nicht mehr relevant“ verbucht worden zu sein. Börsenforen haben schließlich auch ihre eigene Art von Bilanzkosmetik. 😂
Eigentlich war mein naiver Gedanke immer, dass man sich in einem Börsenforum über Setups, Strategien, Charttechnik, Erfahrungen und vor allem auch über Fehltrades austauscht. Also: Einstieg vorher, Argumentation dazu, Risiko benennen und hinterher gemeinsam schauen, was daraus geworden ist.
Bei dir läuft das offenbar etwas anders: Erst wird der Chart bunt angemalt, anschließend das passende Kursziel dazugebastelt und wenn der Markt zufällig in die richtige Richtung läuft, wird rückwirkend der Siegerpokal aufgestellt. Wenn nicht, verschwindet der Trade vermutlich irgendwo zwischen Support und Gedächtnislücke. 😎
Und dann diese KI-generierten Chart-Kunstwerke mit Chan, Mister Peng und Kurszielen aus dem digitalen Orakel. Ich warte eigentlich nur noch auf den nächsten Chart mit Fibonacci, Elliott, Mondphase und einem „Strong Buy“, weil Merkur rückläufig ist. 😂
Das Problem ist dabei nicht einmal, dass jemand andere Methoden verwendet. Ganz im Gegenteil. Unterschiedliche Ansätze sind doch genau das, wovon ein Forum lebt. Das Problem entsteht dort, wo aus Austausch Selbstinszenierung wird und aus einer Analyse eine nachträgliche Heldengeschichte.
Auch die Nummer mit den angeblichen „Fans“ war durchaus unterhaltsam. Ich wusste gar nicht, dass wir hier inzwischen ein Börsenforum mit Fankurve betreiben. Vielleicht fehlt nur noch der Schal mit der Aufschrift „Long seit gestern, Gewinner seit heute“. 😉
Und nein: Es geht mir nicht darum, dir deine Trades madig zu machen. Wenn deine Strategie funktioniert – wunderbar. Dann zeig sie doch einfach nachvollziehbar. Vorher. Mit Einstieg, Risiko, Szenario und anschließendem Ergebnis. Genau das wäre nämlich tatsächlich fachlicher Austausch.
Denn eines sollte selbst an der Börse klar sein: Ein nachträglich perfekter Chart ist ungefähr so wertvoll wie ein ausgestopfter Trade, den man anschließend aus dem Screenshot herauscropt. Sieht beeindruckend aus – hilft aber niemandem beim nächsten Einstieg.
Vielleicht also einfach mal weniger „Schaut her, ich habe gewonnen“ und etwas mehr „So bin ich auf den Trade gekommen – was denkt ihr?“.
Das wäre dann tatsächlich Börse auf Augenhöhe.
Bis dahin wünsche ich weiterhin viel Erfolg beim Rückspulen der Charts. 📈
Und natürlich ein schönes Wochenende – vorzugsweise ohne weitere historische Kursdaten, die plötzlich ganz zufällig wieder auftauchen.
Guten Morgen zusammen
mein Szenario von gestern bleibt weiterhin aktiv.
Der DAX steht aktuell bei rund 25.395 Punkten und damit direkt an der entscheidenden Zone. Solange wir unter 25.440 bleiben, bleibt für mich die Tür für einen Rücklauf Richtung 25.250 und darunter in Richtung 25.000 Punkte geöffnet.
Erst oberhalb von 25.440 würde sich das Bild für mich wieder in Richtung höheres Hoch aufhellen.
Kurz gesagt: Der DAX steht gerade vor der Tür – jetzt muss er nur noch entscheiden, ob er nach oben klingelt oder wieder in den Keller geht. 😄
Die passende Grafik habe ich euch ebenfalls mit reingestellt.
Kommt gut durch den Tag und achtet auf die Marken!