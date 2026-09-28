Gastartikel von Konstantin Mitropetros zu Itron: Der unterschätzte Digitalisierungshebel bei Utilities?
Heute präsentiere ich euch einen weiteren interessanten Gastartikel. Dieses Mal von Konstantin Mitropetros, der analysiert, ob Itron der unterschätzte Digitalisierungshebel bei Utilities ist und sich damit als einer der aussichtsreichsten Unternehmen innerhalb des AI-Trades präsentieren würde.
Konstantin, den regelmäßige Leser seit Jahren als konstruktiv-kritischen Kommentator auf diesem Blog kennen, investiert seit mehr als 25 Jahren überwiegend in Aktien aus Europa und den USA und ihr lest hier seine erste jemals veröffentlichte Aktienanalyse. Und das Lesen lohnt sich...
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