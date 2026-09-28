Bank of America: Aktie von Nvidia ist mega-günstig!

Die Analysten meinen, dass Anleger jede Kursschwäche bei DIESEN Aktien, einschließlich Nvidia, zum Kauf nutzen sollten. Hier ihre Auswahl:

Die Bank of America nannte kürzlich mehrere Unternehmen, die ihrer Ansicht nach interessante Kaufgelegenheiten darstellen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

"Der Bio- und Spezialitätenhändler bietet Premiumqualität zu einem fairen Preis", schreibt Analystin Vicky Liu bei der Aufnahme ihrer Research-Analyse der Aktie mit einer Kaufempfehlung.

Liu nannte mehrere Katalysatoren, die den Aktienkurs nach oben treiben könnten, von Margenverbesserungen über erschwingliche Produkte bis hin zu einer schnellen Expansion.

Die Bank hat ein Kursziel von 35 Dollar für die Aktien festgelegt.

"Da die Aktie mit dem 13-Fachen des erwarteten Gewinns je Aktie für das Geschäftsjahr 2027 gehandelt wird, glauben wir, dass der Markt das Wachstumspotenzial und die Margen von NGVC unterschätzt", schreibt sie.

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"Nutzen Sie die Kursschwäche zum Kauf", schreibt Analystin Sara Senatore mit Blick auf die Kaffeekette.

"Wir glauben, dass die Bedenken hinsichtlich kurzfristiger Umsatzeinbußen in bestehenden Filialen und der mittel- bis langfristige Wettbewerb durch andere Drive-Through-Konzepte die Bewertung überproportional belastet haben", notiert sie.

Die Bank erklärte, dass die Kaffeekategorie eines der am schnellsten wachsenden Segmente in der Gastronomie sei. Das Kursziel der BofA für Dutch Bros liegt bei 73 US-Dollar.

Die Aktien sind in den letzten drei Monaten um rund 43 Prozent gefallen.

Auch dem Chipdesigner-Riesen traut die BofA noch sehr viel mehr zu. BofA-Analystin Vera Rubin erwartet einen starken Wachstumsschub der nächsten Nvidia-Architektur und daraus einen mehrquartaligen Upgrade-Zyklus.

Ihr Kursziel für die Aktie von Nvidia lautet 350 US-Dollar. Das ergibt ein Potenzial für die Anteilsscheine von rund 56 Prozent.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 197,0EUR auf Tradegate (28. September 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 210,11 $ , was einem Rückgang von -8,06% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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