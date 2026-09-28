Top-Picks
Bank of America: Aktie von Nvidia ist mega-günstig!
Die Bank of America nannte kürzlich mehrere Unternehmen, die ihrer Ansicht nach interessante Kaufgelegenheiten darstellen. Nvidia ist dabei für die Analysten eines ihrer Top-Picks.
- Natural Grocers bietet Wachstum und faire Preise
- BofA sieht Dutch Bros nach Kursschwäche als Kauf
- BofA sieht bei Nvidia 56 Prozent Kurspotenzial
- Report: KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Die Bank of America nannte kürzlich mehrere Unternehmen, die ihrer Ansicht nach interessante Kaufgelegenheiten darstellen.
Die Analysten meinen, dass Anleger jede Kursschwäche bei DIESEN Aktien, einschließlich Nvidia, zum Kauf nutzen sollten. Hier ihre Auswahl:
Natural Grocers by Vitamin Cottage Aktie
"Der Bio- und Spezialitätenhändler bietet Premiumqualität zu einem fairen Preis", schreibt Analystin Vicky Liu bei der Aufnahme ihrer Research-Analyse der Aktie mit einer Kaufempfehlung.
Liu nannte mehrere Katalysatoren, die den Aktienkurs nach oben treiben könnten, von Margenverbesserungen über erschwingliche Produkte bis hin zu einer schnellen Expansion.
Die Bank hat ein Kursziel von 35 Dollar für die Aktien festgelegt.
"Da die Aktie mit dem 13-Fachen des erwarteten Gewinns je Aktie für das Geschäftsjahr 2027 gehandelt wird, glauben wir, dass der Markt das Wachstumspotenzial und die Margen von NGVC unterschätzt", schreibt sie.
Dutch Bros
"Nutzen Sie die Kursschwäche zum Kauf", schreibt Analystin Sara Senatore mit Blick auf die Kaffeekette.
"Wir glauben, dass die Bedenken hinsichtlich kurzfristiger Umsatzeinbußen in bestehenden Filialen und der mittel- bis langfristige Wettbewerb durch andere Drive-Through-Konzepte die Bewertung überproportional belastet haben", notiert sie.
Die Bank erklärte, dass die Kaffeekategorie eines der am schnellsten wachsenden Segmente in der Gastronomie sei. Das Kursziel der BofA für Dutch Bros liegt bei 73 US-Dollar.
Die Aktien sind in den letzten drei Monaten um rund 43 Prozent gefallen.
Nvidia
Auch dem Chipdesigner-Riesen traut die BofA noch sehr viel mehr zu. BofA-Analystin Vera Rubin erwartet einen starken Wachstumsschub der nächsten Nvidia-Architektur und daraus einen mehrquartaligen Upgrade-Zyklus.
Ihr Kursziel für die Aktie von Nvidia lautet 350 US-Dollar. Das ergibt ein Potenzial für die Anteilsscheine von rund 56 Prozent.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 197,0EUR auf Tradegate (28. September 2026, 12:42 Uhr) gehandelt.