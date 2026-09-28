ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research belässt BASF auf 'Buy' - Ziel 60 Euro
- Deutsche Bank bestätigt Buy für BASF bei 60 Euro
- Auch ohne Evonik-Deal ist der Geist aus der Flasche
- 25 Euro je Aktie entsprächen 35 Prozent von BASFs Börsenwert
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Auch ohne einen Deal mit Evonik sei nun der "Geist aus der Flasche", schrieb Virginie Boucher-Ferte in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar in Anspielung an die Bestätigung der Gespräche und den Song von Christina Aguilera. Bei einem Übernahmepreis von 25 Euro je Aktie würde BASF ein Äquivalent von etwa 35 Prozent seines eigenen Marktwertes bezahlen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 08:05 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie
Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,64 % und einem Kurs von 49,54 auf Tradegate (28. September 2026, 12:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BASF zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -19,66 %/+26,53 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 60 Euro
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https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/chemie-basf-arbeitet-an-uebernahme-von-evonik/100257452.html