Der Sartorius-Kurs blieb mit 266,40 Euro dran am Hoch seit Februar 2025, das am vergangenen Freitag bei 270 Euro erreicht wurde. In Paris stiegen die Titel der Tochter Stedim am Montag um 2,3 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Sartorius sind am Montag in einem verhaltenen Gesundheits-Sektorumfeld mit hohen Kursgewinnen aufgefallen. Sie setzten sich mit einem Anstieg um gut drei Prozent an die MDax -Spitze, während sich der europäische Sektorindex Stoxx Europe 600 Healthcare zuletzt mit 0,3 Prozent im Plus bewegte.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Charlie Haywood von der Bank of America wies am Montag in einem Ausblick auf die am 22. Oktober erwarteten Zahlen zum dritten Quartal darauf hin, dass der Analystenkonsens den Einfluss von Zollrückerstattungen wohl nicht sauber berücksichtigt habe. Auf bereinigter Basis glaubt er an ein solides Quartal.

JPMorgan-Analyst Richard Vosser geht davon aus, dass neben Sartorius auch Stedim im dritten Quartal die Erwartungen übertreffen wird. Das Wachstum im Geschäft mit Verbrauchsmaterialien und Ausrüstungen sollte laut Vosser ausreichen, um generell für Zuversicht zu sorgen./tih/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,86 % und einem Kurs von 266,5 auf Tradegate (28. September 2026, 12:11 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -. Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Sartorius Vz. Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -17,60 %/+12,36 % bedeutet.



