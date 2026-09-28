Nvidia baut sein KI-Imperium aus: Mehr als 100 Partner schon an Bord

Nvidia baut sein KI-Geschäft über Chips und Rechenzentren hinaus weiter aus. Der Konzern hat mit der NVIDIA Open Agent Safety Platform eine offene Softwareplattform vorgestellt, die den sicheren Einsatz autonomer KI-Agenten ermöglichen soll. Sie soll Unternehmen dabei helfen, Agenten zu testen, zu überwachen und deren Zugriffe auf Daten, Programme und Netzwerke zu kontrollieren.

Kern der Plattform sind OpenShell und NVIDIA Sentry. OpenShell schafft eine isolierte Laufzeitumgebung mit klar definierten Zugriffsrechten. Sentry überwacht das Verhalten der Agenten auf Hardwareebene und soll diese bei Regelverstößen innerhalb von Millisekunden stoppen können. Mehr als 100 Unternehmen und Organisationen arbeiten laut Nvidia bereits mit der Plattform, darunter Microsoft, SAP, Salesforce, Cisco, CrowdStrike, Palantir, JPMorganChase und Citi.