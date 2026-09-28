Neue KI-Plattform
Nvidia baut sein KI-Imperium aus: Mehr als 100 Partner schon an Bord
Nvidia startet eine Sicherheitsplattform für autonome KI-Agenten. Mehr als 100 Unternehmen arbeiten bereits mit – der Konzern baut sein KI-Ökosystem aus.
- Nvidia startet Plattform für sichere KI-Agenten
- OpenShell isoliert Agenten, Sentry stoppt Verstöße
- Über 100 Firmen arbeiten bereits mit der Plattform
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Nvidia baut sein KI-Geschäft über Chips und Rechenzentren hinaus weiter aus. Der Konzern hat mit der NVIDIA Open Agent Safety Platform eine offene Softwareplattform vorgestellt, die den sicheren Einsatz autonomer KI-Agenten ermöglichen soll. Sie soll Unternehmen dabei helfen, Agenten zu testen, zu überwachen und deren Zugriffe auf Daten, Programme und Netzwerke zu kontrollieren.
Kern der Plattform sind OpenShell und NVIDIA Sentry. OpenShell schafft eine isolierte Laufzeitumgebung mit klar definierten Zugriffsrechten. Sentry überwacht das Verhalten der Agenten auf Hardwareebene und soll diese bei Regelverstößen innerhalb von Millisekunden stoppen können. Mehr als 100 Unternehmen und Organisationen arbeiten laut Nvidia bereits mit der Plattform, darunter Microsoft, SAP, Salesforce, Cisco, CrowdStrike, Palantir, JPMorganChase und Citi.
Für Nvidia ist der Schritt vor allem strategisch interessant. Der Konzern positioniert sich damit nicht nur als Lieferant der Rechenleistung für KI, sondern zunehmend auch als Anbieter der Software- und Sicherheitsinfrastruktur rund um autonome Agenten. Direkte Umsatzbeiträge oder Preise für die neue Plattform nannte Nvidia zunächst nicht. Entscheidend dürfte daher vorerst sein, ob es dem Unternehmen gelingt, auch bei der Sicherheit agentischer KI einen branchenweiten Standard zu etablieren.
Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 197,2EUR auf Tradegate (28. September 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.