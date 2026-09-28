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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies senkt Ziel für Munich Re auf 550 Euro - 'Hold'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies senkt Munich-Re-Kursziel auf 550 Euro
    • Rückversicherungspreise fallen inzwischen schneller
    • Kett sieht Ziele erreichbar, Risiken einzupreisen
    ANALYSE-FLASH - Jefferies senkt Ziel für Munich Re auf 550 Euro - 'Hold'
    Foto: Christian Ader - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Munich Re von 600 auf 550 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Rückversicherungspreise fielen inzwischen schneller, schrieb Philip Kett am Freitag. Vor diesem Hintergrund zweifelten die Anleger an den strategischen Zielen der Münchner. Kett geht aber davon aus, dass sie erreicht werden. Die Umsetzungsrisiken müssten allerdings bei den Eigenkapitalkosten berücksichtigt werden./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2026 / 12:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

    Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,12 % und einem Kurs von 512,2 auf Tradegate (28. September 2026, 12:37 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Münchener Rück zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 24,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 568,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 500,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 600,00EUR was eine Bandbreite von -2,65 %/+16,82 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 550 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 550,00, was eine Steigerung von +7,30% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu Münchener Rück - 843002 - DE0008430026

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der Munich-Re-Aktie und die daraus abgeleitete günstigere Bewertung: genannt werden ein KGV von etwa 10, erwartete Gewinnsteigerungen und rund 4,7 % Dividendenrendite. Diskutiert werden zudem höhere Zinsen: kurzfristige Buchwertverluste bei Anleihen stehen langfristig höheren Wiederanlage- und Zinserträgen gegenüber.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Münchener Rück eingestellt.

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    dpa-AFX
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