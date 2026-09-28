Jefferies senkt Ziel für Munich Re auf 550 Euro - 'Hold'

Hallo zusammen,





gerade mal wieder bei Euch vorbeigeschaut.





Als Langfristanleger, dem der Kurs der Aktie nicht wirklich wichtig ist, da ich die Aktie NIE verkaufen werde ist es schon interessant wie das RAUF, RUNTER, SEITWÄRTS immer beleuchtet wird. Mal kotzt es an, mal geht es auf den Wecker und dann unter 500 wird es richtig gefährlich. LOL.





Der beste Artikel seit langem ist der des Aktionärs mit der unfassbaren Langfristperformance. Und alle die da schon lebten ärgern sich, dass sie oder die Eltern nicht für sein diese Aktie investiert haben.





Und so wird es auch von heute an in 50 - 60 Jahren so sein. Dann ärgern sich die Leser, nicht 2026 eingestiegen zu sein……





Insoweit also ganz ruhig bleiben, idealerweise alle paar Wochen/Monate den Kurs zur Kenntnis nehmen und um informiert zu sein, die Nachrichten der MüRü lesen.





Bis bald mal





China