🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSuedzucker AktievorwärtsNachrichten zu Suedzucker

    Kaufsignal nach den Zahlen

    161 Aufrufe 161 0 Kommentare 0 Kommentare

    Energiekrise: Während alle leiden, macht dieses Unternehmen jetzt richtig Kasse!

    Die Preisexplosion bei Öl und Benzin beschert Südzucker einen Gewinndsprung. Das Unternehmen profitiert von hohen Ethanolpreisen und hebt seinen Ausblick an.

    Für Sie zusammengefasst
    Kaufsignal nach den Zahlen - Energiekrise: Während alle leiden, macht dieses Unternehmen jetzt richtig Kasse!
    Foto: Roman Synkevych - Unsplash

    Nicht alle Unternehmen leiden unter der Energiekrise ...

    Hohe Ölpreise sowie Benzin und Diesel auf Rekordniveaus belasten die Ertragslage vieler Unternehmen. Sie stehen vor der schwierigen Entscheidung, ihre Preise anzupassen und damit zur Inflationsentwicklung beizutragen, oder Marktanteile mit gleichbleibenden Preisen zu sichern und dafür sinkende Margen in Kauf zu nehmen.

    Doch jede Krise kennt auch Gewinner. Das sind gegenwärtig vor allem Energie- und Mineralölkonzerne wie Chevron, Exxon Mobil und TotalEnergies, das diese Woche zu einem Investorentag eingeladen hat. Aber auch andere Unternehmen profitieren. Das haben am Montagmorgen deutlich die von Südzucker vorgestellten Zahlen gezeigt. Vor allem hohe Ethanol- und Biospritpreise haben bei Europas größtem Zuckerverarbeiter für eine Sonderkonjunktur gesorgt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Südzucker!
    Long
    11,46€
    Basispreis
    1,09
    Ask
    × 14,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    13,37€
    Basispreis
    1,08
    Ask
    × 11,51
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Bis zu 120 € Prämie sichern
    Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren. Jetzt teilnehmen

     

    ... so profitiert zum Beispiel auch Südzucker von hohen Preisen!

    Nach vorläufig vorgelegten Geschäftszahlen kletterte der operative Ertrag (EBITDA) des Unternehmens im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 80 Prozent auf 168 Millionen Euro. Neben höheren Ethanolpreisen habe auch das Segment Spezialitäten dank höherer Absatzmengen zum positiven Ergebnis beigetragen.

    Nach der ermutigenden Entwicklung im ersten Halbjahr hat Südzucker seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr deutlich angehoben. Beim Umsatz wird jetzt mit 8,3 bis 8,7 Milliarden Euro gerechnet, bislang waren es 8,1 bis 8,5 Milliarden Euro gegenüber einem Vorjahresergebnis von 8,35 Milliarden Euro. Die Schätzung für das EBITDA wurde am unteren Ende der Spanne um 60 Millionen Euro auf 540 bis 680 Millionen Euro angehoben.

    Damit könnte Südzucker vor einer deutlichen Steigerung stehen, denn im Geschäftsjahr 2026 hatte das Unternehmen ein EBITDA in Höhe von 535 Millionen Euro erzielt. Trotz der bislang zufriedenstellenden Entwicklung hat der Konzern den Ausblick aber unter Vorbehalt gestellt. In der Pressemitteilung ist von einem "weiterhin schwer abschätzbaren" Geschäftsverlauf die Rede. Ein vollständiges Zahlenwerk soll planmäßig am 08. Oktober vorgelegt werden.

    Suedzucker

    +2,30 %
    +8,52 %
    -3,02 %
    +17,31 %
    +29,37 %
    -12,61 %
    -11,85 %
    -49,27 %
    +95.592,31 %
    ISIN:DE0007297004WKN:729700Indikator:SMA 50 Tage
    Suedzucker direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Aktie in schwachem Marktumfeld gefragt, Chance auf Kursgewinne

    Am Gesamtmarkt ist der Wochenauftakt angesichts erneut steigender Ölpreise und Anleiherenditen verhalten ausgefallen. Mit einem Plus von zeitweise rund 6 Prozent können die Südzucker-Anteile jedoch glänzen, auch wenn die Zugewinne bis zum Mittag auf 3 Prozent zusammengeschmolzen sind.

    Gegenüber dem Jahreswechsel notiert Südzucker jetzt mit einem Aufschlag von 37 Prozent. Das zeigt deutlich, dass der Konzern dank seiner Bioethanolsparte als Krisengewinner identifiziert und gehandelt wird. Zwar hatte die Aktie in den vergangenen 3 Wochen mit einer Korrektur zu kämpfen, doch nach einem erfolgreichen Test der 50-Tage-Linie in der zurückliegenden Woche sowie der ermutigenden Prognoseanhebung könnte Südzucker jetzt vor einer Erholungsrallye stehen.

    Fazit: Südzucker bietet Absicherung gegen Inflation

    Auch mit Blick auf die Unternehmensbewertung besteht noch Aufholpotenzial. Das für das laufende Geschäftsjahr prognostizierte KGV von knapp 31 ist zugegeben zwar nicht besonders attraktiv, doch dieses könnte schon im kommenden Jahr auf 15,2 und damit unter das 5-Jahres-Mittel von 17,8 sinken. Beim Verhältnis zwischen Unternehmenswert (EV) und EBITDA zeigt sich dagegen mit 7,1 für dieses und 5,7 für das kommende Jahr schon eine deutlich attraktivere Bewertung.

    Vor allem bei anhaltend hohen Öl- und Treibstoffpreisen dürfte Südzucker profitieren. Damit bietet eine Investition in das Unternehmen eine Absicherung gegen eine andauernde Versorgungskrise. Gleichzeitig ist die Gefahr eines Super-El-Ninos und großflächigen Ernteausfällen nicht gebannt, was neben den Ethanol- auch die Zuckerpreise ansteigen lassen könnte. Damit bietet die Aktie auch eine Absicherung gegen die Inflation bei Lebensmittelpreisen.

    Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

    GIF Bild wiedergeben.webp


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurMax Gross
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kaufsignal nach den Zahlen Energiekrise: Während alle leiden, macht dieses Unternehmen jetzt richtig Kasse! Die Preisexplosion bei Öl und Benzin beschert Südzucker einen Gewinndsprung. Das Unternehmen profitiert von hohen Ethanolpreisen und hebt seinen Ausblick an.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     