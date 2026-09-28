Hellofresh stabilisieren sich nach Rekordtief vom Freitag

Meine Liste an Problempunkten bei HelloFresh:





-Es wird alles nur über ein Abo-Modell angeboten. Das mag für einige schon ganz praktisch sein. Aber die breite Masse will das einfach nicht. Es ist schlicht und einfach nicht so zu vergleichen wie ein Software-Abo, wo man einfach zahlt und man bekommt die "Nichtnutzung" nicht mit. Irgendwann steht die Kochbox vor der Tür und die Lebensmitteln vergammeln in den meisten Fällen. Das steigert lediglich den Frust bei den Kunden. Man könnte das Modell sehr einfach überarbeiten, wo man wöchentliche Lieferungen einfach aktivieren muss anstatt umgekehrt. Viele Kunden haben das bereits angemerkt und empfinden es zum Teil sogar als Scam.

-Man hat viele Produkte auf unterschiedlichen Apps verteilt. Alleine in Amerika hat man für Hundefutter, RTE, Kochboxen und Supplements mehrere unterschiedliche Kundenportale. Wieso die Strategie dabei nicht war, dies auf einer zu bündeln erschließt sich für mich nicht. Wo ist der Mehrwert für den Kunden (man will doch so viele Vorteile wie möglich beim Endkunden erzeugen). Eine Bündelung mit dem Abo-Modell stelle ich mir aber auch schwierig vor, da man sonst schnell den Überblick verliert. Deswegen geht das wohl nur mit der Aktivierung einer Lieferung. Aber so hat man den Vorteil, dass man Kunden in seinem Umfeld behält. Hat man in den US mal keine Lust auf eine HF-Kochbox dann nimmt man vielleicht mal eine Green Chef oder EveryPlate Kochbox. Auch Marketingtechnisch würde man damit Synergien nutzen. Einmal in der App so stößt man rasch auf die anderen Optionen.

-Mit den Add-Ons ist man praktisch wie ein Online-Supermarkt für Lebensmitteln aufgestellt. Das Einkaufserlebnis lässt aber zu wünschen übrig. Ein Kauf der Add-Ons ohne Abo ist nicht möglich. Dazu kommt noch, dass einem die Add-Ons sehr wirr angeboten werden (eine Suchoption habe ich noch nicht entdeckt).

-Man hat es auch aus meiner Sicht verpasst, das Preismodell auf stabile Beine zu stellen. Es ist schlichtweg aktuell einfach unfair. Während einige Bestandskunden lange hohe Preise für die Leistungen bezahlt haben, haben andere immer wieder mit Neukundenbonis zu sehr günstigen Preisen beziehen können. Im Internet auf Reddit mehrfach schon beschwerden darüber gelesen. Reaktion gab es diesbezüglich noch keine (bis auf, dass manche Bestandskunden Rabatte und Add-Ons for Free erhalten haben). Wieso stellt man das nicht einfach auf stabile Beine?

Wer nur für 2,50 Euro eine Box nimmt und dann abbestellt, wird sicher nicht für 5,10 Euro eine Box bestellen. Mittlerweile hat man wohl auch alle potentiellen Kunden mal erreicht. Das Problem ist einfach, dass der Preis für viele zu hoch ist und dass man ein Vertrauens-/Glaubwürdigkeitsproblem hat. Wenn man gewissen Kunden immer wieder günstig Boxen verschickt, wieso sollte man das mitbezahlen. Viele Kunden haben genau aus dem Grund das Abo gekündigt (lt. Reddit und Trustpilot). Was spricht gegen Kochboxen für vlt 4,00 Euro für jedermann!?

-Der Vorstand sieht seit Jahren, dass das Geschäftsmodell so einfach keine langfristige Kundenbasis aufbaut und man ständig an Bestandskunden verliert. Wieso wird einfach weiter zugesehn anstatt mal konsequent Handlungen zu setzen? Natürlich brauchen viele Handlungen eine gewisse Vorlaufzeit. Aber man hat vor 3 Jahren schon mal betont, dass die Neukundenrabatte kein tragfähiges langfristiges Geschäftsmodell sicher stellen. Jetzt handelt man immer noch genau so wie vor 3 Jahren. Ist das euer ernst? Ich hoffe, dass die hohe Beteiligung von Dominik Richter hier jetzt schon dazu führt, mutige Entscheidungen im Sinne des langfristigen Bestehens von Hellofresh zu setzen.