TENNIIX präsentiert bei den Billie Jean King Cup Finals einen Tennisroboter mit verkörperter KI und läutet damit eine neue Ära des Tennistrainings ein

SHENZHEN, China, 28. September 2026 /PRNewswire/ -- TENNIIX, offizieller Sponsor der Billie Jean King Cup Finals 2026, stellte TENNIIX ULTRA MAX vor, einen Tennisroboter mit verkörperter KI, der gemeinsam von Shenzhen Enhanced Power Technology Co., Ltd. und LimX Dynamics entwickelt wurde. Die Vorführung verband fortschrittliche Tennisintelligenz mit robotischer Mobilität, um ein neues Modell des Sporttrainings zu erproben.

Auf dem Platz spielte ULTRA MAX der chinesischen Tennisspielerin Wang Qiang anspruchsvolle Topspin-Bälle sowie hohe Bälle mit großer Flugkurve tief ins Feld zu und variierte dabei die Platzierung, um sie über den Platz zu bewegen. Die anspruchsvollen Ballwechsel unterstrichen die Qualität der zugespielten Bälle sowie die Fähigkeit des Systems, anhaltenden Druck aufzubauen, sodass selbst eine Profispielerin ein anspruchsvolles Training absolvierte.

ULTRA MAX vereint das TENNIIX PRO AI Tennistrainingssystem mit der TRON 2 Mobilitätsplattform von LimX Dynamics. TENNIIX stellt Wahrnehmungs- und Entscheidungsfunktionen bereit, die ohne externe Sensorik auskommen. Das System verfolgt die Flugbahnen, den Spin und die Auftreffpunkte der Bälle, erfasst Position sowie Bewegung der Spieler und nimmt Trainingsanweisungen über intelligente Sprachinteraktion entgegen. Die adaptive KI passt die jeweils folgenden Ballzuspiele an die Qualität der zurückgespielten Bälle an und erzeugt abwechslungsreiche Ballfolgen, darunter schnelle Aufschläge, kurze Bälle, Bälle mit starkem Topspin und Slices.

LimX Dynamics steuert eine Roboterplattform mit Rädern und Beinen bei, die Bewegungen in alle Richtungen, Wendemanöver, schnelles Anhalten sowie eine stabile Positionierung ermöglicht. Die verstellbare Konstruktion ermöglicht Ballabgabehöhen von 1,2 bis 1,6 Metern und kombiniert Bewegung mit unterschiedlichen Höhen für ein dynamischeres Training.

Zusammen weisen diese Technologien den Weg von Übungen mit voreingestelltem Ballzuspiel hin zu einem reaktiven Training, das die Spieler bei Bewegung, Schlagauswahl und Konstanz fordert.

Das übergeordnete Ziel von TENNIIX ist es, die Vorteile der KI im Sportalltag greifbar zu machen. Indem das Unternehmen Herausforderungen wie die Suche nach einem verfügbaren, passenden Trainingspartner angeht, will es mehr Spielern Zugang zu einem motivierenden und anpassbaren Training verschaffen. Der künftige Einsatz von ULTRA MAX in Tennisclubs und -anlagen soll die Arbeit der Trainer ergänzen, die Trainingsmöglichkeiten erweitern sowie das Erlebnis auf dem Platz verbessern.

Beide Unternehmen haben ihren Sitz in Shenzhen und greifen auf das dortige Ökosystem in den Bereichen Robotik sowie Ingenieurwesen zurück. ULTRA MAX soll außerdem im Rahmen der Treffen der Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) vorgestellt werden und zeigen, wie verkörperte KI den Schritt von Technologiedemonstrationen hin zu praktischen Anwendungen im Sport vollziehen kann.

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