JEFFERIES stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 575 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill ist optimistisch hinsichtlich des neuen KI-Agenten Copilot als zunächst primären Wachstumstreiber, wie er am Samstag schrieb. Die positive Einschätzung von Microsoft 365 werde dadurch untermauert./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 452,0EUR auf Tradegate (28. September 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 575

Kursziel alt: 575

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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