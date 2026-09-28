JEFFERIES stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 575 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Brent Thill ist optimistisch hinsichtlich des neuen KI-Agenten Copilot als zunächst primären Wachstumstreiber, wie er am Samstag schrieb. Die positive Einschätzung von Microsoft 365 werde dadurch untermauert./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 17:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 452,0EUR auf Tradegate (28. September 2026, 12:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 575
Kursziel alt: 575
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 575
Kursziel alt: 575
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