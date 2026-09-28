BERENBERG stuft K+S auf 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für K+S von 11,40 auf 13 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Sebastian Bray passte seine Schätzungen am Montag an kurzfristig höhere Kali-Preiserwartungen und die Übernahme des Salzgeschäfts von Qemetica an. Es sei allerdings vielleicht der "letzte Tanz", denn 2027 sieht er ein steigendes Kali-Angebot und ist skeptisch hinsichtlich des operativen Ergebniskonsenses für 2028./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 05:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,32 % und einem Kurs von 15,53EUR auf Tradegate (28. September 2026, 12:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sebastian Bray

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 13

Kursziel alt: 11,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar