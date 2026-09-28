AIXTRON Aktie leidet unter Verkäufen - 28.09.2026

Bei AIXTRON geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -2,82 % nach und notiert bei 34,11€. Die Talfahrt der AIXTRON Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,79 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 34,11€, mit einem Minus von -2,82 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

AIXTRON SE ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf MOCVD-Technologie. Es bedient Märkte wie LEDs und Solarzellen. Hauptkonkurrenten sind Veeco und Applied Materials. AIXTRONs Stärke liegt in innovativen Technologien und F&E.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die AIXTRON Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -32,87 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,30 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,13 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die AIXTRON um +100,52 % gewonnen.

AIXTRON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,30 % 1 Monat -8,13 % 3 Monate -32,87 % 1 Jahr +130,59 %

? wallstreetONLINE-Community zur AIXTRON Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 28.09.2026, 12:57 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um Photonik als möglichen Wachstumstreiber für Aixtron. Genannt werden Kapazitätsausbauten bei Kunden wie Nokia, Coherent und ams OSRAM sowie deren Bedarf an InP-, VCSEL- und MicroLED-Technologien. Uneinigkeit besteht, ob MicroLED-basierte Anwendungen den Absatz von InP-Anlagen teilweise ersetzen könnten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

Informationen zur AIXTRON Aktie

Es gibt 113 Mio. AIXTRON Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,87 Mrd. € wert.

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Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,77 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -2,92 %.

Lohnt sich ein Investment in die AIXTRON Aktie?

Ob die AIXTRON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AIXTRON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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