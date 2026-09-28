Energiekontor - Aktie zeigt Schwäche - 28.09.2026

Die Energiekontor Aktie ist bisher um -1,63 % auf 24,200€ gefallen. Das sind -0,400 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Energiekontor Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,40 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,63 % im Minus. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Energiekontor ist ein Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, inkl. Planung, Finanzierung, Bau, Verkauf und Eigenbetrieb. Fokus auf Deutschland, UK, Portugal, USA. Marktstellung: mittelgroßer, etablierter Pure Player für Erneuerbare. Wichtige Wettbewerber: PNE, Encavis, ABO Wind. USP: hohe Projektpipeline, Kombination aus Entwicklung und eigenem Bestand, langjährige Genehmigungsexpertise.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Energiekontor Verluste von -33,43 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Energiekontor Aktie damit um -6,96 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,64 %. Im Jahr 2026 gab es für Energiekontor bisher ein Minus von -33,24 %.

Energiekontor Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,96 % 1 Monat -12,64 % 3 Monate -33,43 % 1 Jahr -45,00 %

Informationen zur Energiekontor Aktie

Stand: 28.09.2026, 12:57 Uhr

Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 336,25 Mio. € wert.

In Deutschland ist in diesem Jahr bereits Ende September mehr Solarstrom erzeugt worden als im gesamten vergangenen Jahr. Bis zum 27. September seien 90,2 Terawattstunden Solarstrom produziert worden und damit mehr als im Gesamtjahr 2025 mit 90,0 …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, RWE und Co.

ENBW Energie Baden-Wuerttemberg Akt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,29 %. RWE notiert im Plus, mit +0,07 %. E.ON notiert im Plus, mit +0,15 %.

Energiekontor Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Energiekontor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Energiekontor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.