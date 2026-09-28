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CF Industries Holdings Aktie gewinnt an Wert - 28.09.2026
Die CF Industries Holdings Aktie notiert am 28.09.2026 mit +3,23 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
CF Industries Holdings ist ein führender US-Hersteller von Stickstoffdüngern (Ammoniak, Harnstoff, UAN) für Landwirtschaft und Industrie. Starke Position in Nordamerika, profitiert von Erdgasvorteilen und großskaliger Produktion. Wichtige Wettbewerber: Nutrien, Yara, Mosaic, OCI. USP: kostengünstige Produktion, integrierte Logistik, Fokus auf kohlenstoffärmere Ammoniaklösungen.
CF Industries Holdings Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 28.09.2026
Anleger bei CF Industries Holdings können sich heute freuen: Die Aktie legt um +3,23 % zu und notiert bei 103,90€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?
Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die CF Industries Holdings Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +8,40 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die CF Industries Holdings Aktie damit um -10,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,28 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +52,92 % gewonnen.
Während CF Industries Holdings heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,53 %.
CF Industries Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-10,11 %
|1 Monat
|-7,28 %
|3 Monate
|+8,40 %
|1 Jahr
|+27,79 %
Informationen zur CF Industries Holdings Aktie
Es gibt 151 Mio. CF Industries Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,84 Mrd.EUR € wert.
So schlagen sich die Wettbewerber von CF Industries Holdings
Yara International, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,94 %. The Mosaic notiert im Plus, mit +0,50 %. K+S notiert im Minus, mit -0,06 %. Nutrien legt um +0,73 % zu
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Ob sich ein Einstieg bei der CF Industries Holdings Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur CF Industries Holdings Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.