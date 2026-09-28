Ruhiger Handel - EUR/USD notiert bei 1,13733 USD

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 10.000USD in EUR/USD angelegt hat, zahlte damals 1,120133USD. Heute, bei 1,13733USD, wäre daraus ein Vermögen von 10.153,5USD geworden – ein Plus von +1,53 %.

? wallstreetONLINE-Community zu EUR/USD (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den technischen Abwärtstrend im EUR/USD nach dem Bruch von Januar- und Märztief. Der Kurs konsolidiert um 1,1350–1,14; möglich sind Bodenbildung und Erholung bis 1,1490/1,1550. Bei anhaltender Schwäche stehen 1,1324, 1,13 und 1,1275 im Fokus. Widerstände liegen bei 1,1410 und 1,1455/1,1495.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber EUR/USD eingestellt.

Informationen zum US-Dollar

Seit 1785 offizielles Zahlungsmittel der USA, prägt der US-Dollar bis heute die Weltwirtschaft. Der Kurs EUR-USD bestimmt Importpreise, Exportchancen und Rohstoffmärkte wie Öl und Gas. Mit der Einführung des Euro entstand ein starker Gegenspieler. Das Währungspaar EUR-USD gilt deshalb als Barometer für wirtschaftliche Stärke und globale Kapitalflüsse.

Ob ein Investment in EUR/USD sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.