Bärenattacke Gold fällt auf 4.155,67 USD

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Zur Veranschaulichung: Vor 1 Jahr notierte Gold bei 3.689,79USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.155,67USD ein Wert von 11.262,6USD geworden – ein Gewinn von +12,63 %.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Goldpreisrückgang durch steigende US-Realrenditen und mögliche technische Böden bei 4.190–4.200, 4.145–4.100 sowie 4.025–3.980 USD. Für eine Trendwende werden fallende Renditen und Rückeroberungen von 4.220 bis 4.290 USD genannt. Langfristig stützen laut Diskussion Zentralbankkäufe, insbesondere Chinas, und Gold als Reserveasset.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

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