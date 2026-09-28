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    AKTIE IM FOKUS

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    Secunet mit Kurssprung in Richtung Mehrjahreshoch

    Für Sie zusammengefasst
    • Secunet-Aktie steigt um 7,5 Prozent auf 249,50 Euro
    • Aktie nähert sich dem Mehrjahreshoch von 255 Euro
    • Berenberg hebt Secunet-Kursziel auf 260 Euro an
    AKTIE IM FOKUS - Secunet mit Kurssprung in Richtung Mehrjahreshoch
    Foto: adobe.stock.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Secunet ist am Montag kräftig nach oben gesprungen und ihrem erst vor wenigen Tagen erreichten Mehrjahreshoch wieder sehr nah gekommen. Zuletzt ging es für den SDax -Wert um 7,5 Prozent auf 249,50 Euro hoch.

    Am Mittwoch hatte sie bei 255 Euro den höchsten Stand seit Juni 2023 erreicht. Auslöser war ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Bundesregierung die Kommunikationsnetze der Bundeswehr mit neuer Verschlüsselungstechnik für bis zu 1,7 Milliarden Euro modernisieren wolle.

    Nun hob die Privatbank Berenberg das Kursziel der Aktie leicht von 254 auf 260 Euro an und bekräftigte ihr Anlageurteil "Buy". Der Spezialist für IT-Sicherheit dürfte sich mit Blick auf die Investitionen in Verschlüsselungstechnologie bei der Bundeswehr ein großes Stück vom Kuchen sichern, erwartet Analyst Andreas Wolf. Entsprechend stiegen seine Wachstumserwartungen für das kommende Jahr, begründete Wolf sein neues Kursziel./ck/jha/

    Secunet Security Networks

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    ISIN:DE0007276503WKN:727650
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie

    Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,70 % und einem Kurs von 250 auf Tradegate (28. September 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 257,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 254,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +2,21 %/+4,63 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Secunet Security Networks - 727650 - DE0007276503

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursanstieg nach Berichten über mögliche Bundeswehr-Aufträge bis 1,7 Mrd. Euro. Als konkret gelten zunächst gut 100 Mio. Euro; weitere Abrufe über vier Jahre sind nicht garantiert und für Umsatz sowie EBIT entscheidend. Cyberrisiken und KI-Angriffe stützen die Nachfragefantasie. Diskutiert werden zudem Gewinnmitnahmen und ein möglicher Effekt des Wechsels im Finanzvorstand.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Secunet Security Networks eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
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