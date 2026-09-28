AKTIE IM FOKUS
Secunet mit Kurssprung in Richtung Mehrjahreshoch
- Secunet-Aktie steigt um 7,5 Prozent auf 249,50 Euro
- Aktie nähert sich dem Mehrjahreshoch von 255 Euro
- Berenberg hebt Secunet-Kursziel auf 260 Euro an
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Secunet ist am Montag kräftig nach oben gesprungen und ihrem erst vor wenigen Tagen erreichten Mehrjahreshoch wieder sehr nah gekommen. Zuletzt ging es für den SDax -Wert um 7,5 Prozent auf 249,50 Euro hoch.
Am Mittwoch hatte sie bei 255 Euro den höchsten Stand seit Juni 2023 erreicht. Auslöser war ein Bericht der Nachrichtenagentur Reuters, dass die Bundesregierung die Kommunikationsnetze der Bundeswehr mit neuer Verschlüsselungstechnik für bis zu 1,7 Milliarden Euro modernisieren wolle.
Nun hob die Privatbank Berenberg das Kursziel der Aktie leicht von 254 auf 260 Euro an und bekräftigte ihr Anlageurteil "Buy". Der Spezialist für IT-Sicherheit dürfte sich mit Blick auf die Investitionen in Verschlüsselungstechnologie bei der Bundeswehr ein großes Stück vom Kuchen sichern, erwartet Analyst Andreas Wolf. Entsprechend stiegen seine Wachstumserwartungen für das kommende Jahr, begründete Wolf sein neues Kursziel./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Secunet Security Networks Aktie
Die Secunet Security Networks Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,70 % und einem Kurs von 250 auf Tradegate (28. September 2026, 13:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Secunet Security Networks Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Secunet Security Networks zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 257,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 254,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +2,21 %/+4,63 % bedeutet.
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Quelle Trader-Zeitung von gestern!
Secunet Security: Ein Großauftrag der Bundeswehr für Verschlüsselung winkt – schon +32 % im Musterdepot nach zwei Wochen
https://traderzeitung.de/autoren/joerg-meyer/23.09.2026 um 16 Uhr
Mit Aktien wie Dell (+678 %), Intel (i) (+442 %), 2G Energy (i) (+160 %) und Robinhood (+200 %) haben wir viele Top-Performer aktuell im TraderFox-Musterdepot sowie dem US-Musterdepot. Doch wir ruhen uns auf dem Erfolg nicht aus, sondern sind permanent auf der Suche nach neuen Storys mit Neubewertungspotenzial. Seit August haben wir fünf neue Aktien aufgenommen. Eine davon war Secunet Security (i). Den Cybersecurity-Spezialisten kauften wir direkt am 07.09.2026 zu 185 Euro ins TraderFox-Musterdepot, nachdem der gigantische Hacker-Angriff auf die Berliner Verwaltung bekannt wurde. Unsere Einschätzung: Der geplante Cyberdome wird nun schneller kommen und der Bund muss sich gegen hybride Angriffe sowie KI-Hacker schützen. Binnen zwei Wochen ist die Position 32 % im Plus. Kommt es nun zum ersten Großauftrag?
"Reuters" berichtet unter Berufung auf ein Dokument, dass der Cybersecurity-Spezialist Bundeswehr-Aufträge mit einem möglichen Gesamtvolumen von bis zu 1,7 Mrd. Euro erhalten könnte. Die Bundesregierung plant die Kommunikationsnetze der Bundeswehr mit neuer Verschlüsselungstechnik zu modernisieren. Laut Medien soll am Mittwoch, den 23.09.2026, noch grünes Licht vom Haushaltsausschuss des Bundestages für diesen Rahmenvertrag kommen. In einem ersten Schritt dürften Produkte im Wert von 100 Mio. Euro bei Secunet bestellt werden. Der Auftrag würde perfekt zu Secunets Positionierung passen und die Visibilität steigern. Mit "SINA" stellt das Unternehmen eine Hochsicherheitsplattform bereit, über die Verschlusssachen bis zu "GEHEIM" beziehungsweise "NATO SECRET" verarbeitet und übertragen werden können.
Bis zu 1,7 Mrd. Euro mögliches Bundeswehr-Volumen wären mehr als dreimal so viel wie Secunets erwarteter Jahresumsatz 2026.
Unsere Trading-Position bei Secunet liegt binnen zwei Wochen bereits rund 32 % im Plus - und Story könnte gerade erst an Dynamik gewinnen.
Eine meiner nun eingetretenen Erwartungen...schrieb ich hier bereits vor längerer Zeit.
Quelle Trader-Zeitung von gestern
MEINE 4 AKTUELLEN NEBENWERTE-FAVORITEN AUS DEM DEUTSCHEN TECH-SEKTOR
Deutsche Nebenwerte werden stärker und generieren gehäuft neue Long-Signale.
• Basler, Elmos GFT und Secunet Security sehe ich als aktuelle Favoriten.
Jörg Meyer schreibt um 16:00 Uhr:
Abseits der großen Technologiekonzerne gibt es in Deutschland mehrere Nebenwerte, die von KI, Automation, Digitalisierung und Cybersecurity profitieren. Zum heutigen Wochenanfang ist ein Aufschwung bei den Nebenwerten zu vernehmen. Nachfolgend präsentiere ich meine aktuell vier Favoriten:
secunet Security (i) - Deutschlands Cybersecurity-Pure-Play
secunet Security ist einer der klarsten deutschen Pure Plays auf hochsichere IT-Infrastruktur und zählt den Bund, Behörden, Bundeswehr und Betreiber kritischer Infrastruktur zu seinen wichtigsten Kunden. Die Story ist. Deutschland und Europa müssen ihre Ausgaben für Cybersicherheit strukturell erhöhen. Der jüngste Angriff auf das Berliner Landesnetz zeigt, wie groß die Defizite noch sind. Angreifer konnten Daten aus zwei Senatsverwaltungen kopieren und später im Darknet veröffentlichen, weil eine komplette SINA-Architektur fehlte. Gleichzeitig nehmen durch KI automatisierte Angriffe sowie hybride Bedrohungen gegen Behörden und kritische Infrastruktur zu. secunet positioniert sich mit souveränen deutschen Sicherheitslösungen genau in diesem Markt und baut sein Angebot beispielsweise mit secunet edge zur Erkennung und Abwehr von Angriffen in dezentralen Infrastrukturen aus. Damit wird der geplante Cyberdome ein potenzielles Projekt mit neuen Aufträgen. Die Nachfrage zieht schon an. Im ersten Halbjahr 2026 stiegen der Auftragseingang um 78,7 % auf 287,4 Mio. Euro und der Umsatz um 19,2 % auf 204,7 Mio. Euro. Für 2027 erwartet der Konsens 551 Mio. Euro Umsatz und 7,61 Euro an EPS. Daraus resultiert ein KGV von rund 28. Das ist die höchste Bewertung meiner vier Favoriten, allerdings trifft hier strukturelles Wachstum auf politische Notwendigkeit und eine starke Marktposition. Die Aktie signalisiert das auch mit dem Big Picture-Breakout.