Secunet mit Kurssprung in Richtung Mehrjahreshoch

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Secunet Security: Ein Großauftrag der Bundeswehr für Verschlüsselung winkt – schon +32 % im Musterdepot nach zwei Wochen

https://traderzeitung.de/autoren/joerg-meyer/23.09.2026 um 16 Uhr

Mit Aktien wie Dell (+678 %), Intel (i) (+442 %), 2G Energy (i) (+160 %) und Robinhood (+200 %) haben wir viele Top-Performer aktuell im TraderFox-Musterdepot sowie dem US-Musterdepot. Doch wir ruhen uns auf dem Erfolg nicht aus, sondern sind permanent auf der Suche nach neuen Storys mit Neubewertungspotenzial. Seit August haben wir fünf neue Aktien aufgenommen. Eine davon war Secunet Security (i). Den Cybersecurity-Spezialisten kauften wir direkt am 07.09.2026 zu 185 Euro ins TraderFox-Musterdepot, nachdem der gigantische Hacker-Angriff auf die Berliner Verwaltung bekannt wurde. Unsere Einschätzung: Der geplante Cyberdome wird nun schneller kommen und der Bund muss sich gegen hybride Angriffe sowie KI-Hacker schützen. Binnen zwei Wochen ist die Position 32 % im Plus. Kommt es nun zum ersten Großauftrag?

"Reuters" berichtet unter Berufung auf ein Dokument, dass der Cybersecurity-Spezialist Bundeswehr-Aufträge mit einem möglichen Gesamtvolumen von bis zu 1,7 Mrd. Euro erhalten könnte. Die Bundesregierung plant die Kommunikationsnetze der Bundeswehr mit neuer Verschlüsselungstechnik zu modernisieren. Laut Medien soll am Mittwoch, den 23.09.2026, noch grünes Licht vom Haushaltsausschuss des Bundestages für diesen Rahmenvertrag kommen. In einem ersten Schritt dürften Produkte im Wert von 100 Mio. Euro bei Secunet bestellt werden. Der Auftrag würde perfekt zu Secunets Positionierung passen und die Visibilität steigern. Mit "SINA" stellt das Unternehmen eine Hochsicherheitsplattform bereit, über die Verschlusssachen bis zu "GEHEIM" beziehungsweise "NATO SECRET" verarbeitet und übertragen werden können.

Bis zu 1,7 Mrd. Euro mögliches Bundeswehr-Volumen wären mehr als dreimal so viel wie Secunets erwarteter Jahresumsatz 2026.

Unsere Trading-Position bei Secunet liegt binnen zwei Wochen bereits rund 32 % im Plus - und Story könnte gerade erst an Dynamik gewinnen.



