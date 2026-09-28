Dell Technologies Registered (C) Aktie unter Verkaufsdruck - 28.09.2026

Rote Vorzeichen bei Dell Technologies Registered (C): Der Kurs rutscht um -1,91 % auf 484,70€ ab. Nach dem Plus von +4,86 % am Vortag kommt es heute bei Dell Technologies Registered (C) zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -1,91 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Dell Technologies kombiniert ein breites Produktportfolio mit einem starken Fokus auf Kundenzufriedenheit und Innovation, was es zu einem bedeutenden Akteur im globalen IT-Markt macht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Dell Technologies Registered (C) nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +40,58 %.

Auf Wochensicht hat die Dell Technologies Registered (C) Aktie damit -2,44 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,31 %. Im Jahr 2026 gab es für Dell Technologies Registered (C) bisher ein Plus von +351,58 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,44 % 1 Monat +20,31 % 3 Monate +40,58 % 1 Jahr +337,41 %

Informationen zur Dell Technologies Registered (C) Aktie

Stand: 28.09.2026, 13:15 Uhr

Es gibt 315 Mio. Dell Technologies Registered (C) Aktien. Damit ist das Unternehmen 153,33 Mrd. € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,36 %. IBM notiert im Minus, mit -0,13 %. NetApp notiert im Minus, mit -0,54 %. Hewlett Packard Enterprise verliert -2,06 % HP notiert im Plus, mit +0,36 %.

Dell Technologies Registered (C) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Dell Technologies Registered (C) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Dell Technologies Registered (C) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.