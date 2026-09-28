ROUNDUP
Tesla erhöht Gehälter in Grünheide um bis zu fünf Prozent
- Tesla plant bis zu fünf Prozent mehr Lohn in Grünheide
- Produktion erhält fünf, Fachkräfte vier Prozent mehr
- Ausbau und Batteriezellfertigung schaffen 3.500 Jobs
GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Der US-Elektroautobauer Tesla will seine Gehälter für das einzige europäische Autowerk in Grünheide bei Berlin um bis zu fünf Prozent anheben. Die Geschäftsführung der Gigafactory Berlin-Brandenburg plane, zum 1. Oktober die Entgelte um durchschnittlich vier bis fünf Prozent zu erhöhen, teilte Tesla mit.
In der Produktion sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Angaben des Unternehmens fünf Prozent mehr erhalten. Sie machen den größten Teil der Beschäftigten aus. Die Facharbeiterinnen und Facharbeiter sollten vier Prozent mehr erhalten, dazu komme ein leistungsbezogener Bonus. Dort arbeiten derzeit nach Unternehmensangaben mehr als 12.000 Beschäftigte. Für den Ausbau der Produktion und der Batteriezellfertigung sollen insgesamt 3.500 Arbeitsplätze neu entstehen, ein Teil der Mitarbeiter ist bereits eingestellt.
Tesla: Seit Eröffnung regelmäßige Erhöhung
In jedem Jahr seit Beginn der Produktion im März 2022 seien die Entgelte erhöht worden, teilte Tesla mit. Zum 1. Dezember 2025 hatte Tesla in Grünheide die Gehälter für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Werk um vier Prozent angehoben.
Das Einstiegsgehalt für Beschäftigte in der Produktion liegt damit nach Angaben des Autobauers bei rund 45.750 Euro im Jahr. Der Wert liege über dem Tarifgehalt.
Tesla wehrt sich gegen einen Tarifvertrag. Die IG Metall setzt sich dafür ein, dass er bei dem Autobauer eingeführt wird. Das Verhältnis zwischen dem Unternehmen und der Gewerkschaft ist angespannt./vr/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 324,7 auf Tradegate (28. September 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 441,67USD. Von den letzten 6 Analysten der Tesla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 480,00USD was eine Bandbreite von +7,41 %/+47,31 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Tesla - A1CX3T - US88160R1014
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Und der nächste Schadensersatzprozess, den Tesla am Hals hat:
FSD supervised gibt einem das Gefühl, dass es ein Auto autonom fahren kann. Das Level 2 System kann es aber in vielen Fällen nicht und das macht das ganze tatsächlich gefährlich.
Daher finde ich, dass FSD solange verboten werden sollte, bis das System autonom fahren kann. Tesla sollte dann auch für etwaige Schadensfälle die Haftung übernehmen.
Wie angespannt muss ein Nervenköstum sein, um solche Verschwörungstheorien zu entwickeln und stoisch an ihnen festzuhalten?