GoGold Resources: Vom Cashflow-Produzenten zum Minenbauer!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von GoGold Resources Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit GoGold Resources Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 29.09.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

GoGold Resources (WKN: A1JAES) hat in den vergangenen Wochen gleich mehrere wichtige Meilensteine erreicht. Während das bestehende Parral Tailings Project weiterhin Cashflow liefert, hat das Unternehmen mit dem Bau von Los Ricos South begonnen. Nur wenige Wochen nach dem offiziellen Baustart meldet GoGold bereits deutliche Fortschritte. Besonders wichtig für die Finanzierung: Zum Ende des Juni-Quartals verfügte das Unternehmen über 284 Mio. US-Dollar Cash. Nach Angaben des Managements ist Los Ricos South damit in Verbindung mit dem laufenden Cashflow aus Parral vollständig finanziert. GoGold gibt in der Unternehmensmeldung zudem keine Verschuldung an.

Damit beginnt für den kanadischen Silber- und Goldproduzenten eine neue Phase. GoGold betreibt in Mexiko das Parral Tailings Project im Bundesstaat Chihuahua und entwickelt parallel den großen Los-Ricos-Distrikt im Bundesstaat Jalisco. Dieser umfasst Los Ricos South und das rund 25 Kilometer entfernte Los Ricos North. Während North weiterhin ein Explorations- und Entwicklungsprojekt ist, steht South inzwischen klar im Mittelpunkt: Das genehmigte Projekt befindet sich im Bau.

Parral liefert die finanzielle Basis

Wie solide GoGold Resources (WKN: A1JAES) derzeit finanziell aufgestellt ist, zeigen die am 12. August veröffentlichten Zahlen für das dritte Geschäftsquartal per 30. Juni 2026. Parral erwirtschaftete im Quartal einen Umsatz von 27,8 Mio. US-Dollar aus dem Verkauf von 419.986 Silberäquivalent-Unzen (SEO). Der durchschnittlich realisierte Preis lag bei 66,09 US-Dollar je SEO. Beim Silberäquivalent werden die verkauften Metalle anhand der jeweiligen Metallpreisrelationen auf eine gemeinsame Vergleichsgröße umgerechnet.

Quelle: GoGold Resources

Der operative Cashflow erreichte mit 26,3 Mio. US-Dollar einen Quartalsrekord, wobei darin laut Unternehmensmeldung ein positiver Working-Capital-Effekt von 15,53 Mio. US-Dollar enthalten war. Der Nettogewinn belief sich auf 10,9 Mio. US-Dollar. Produziert wurden 477.464 SEO, bestehend aus 268.673 Unzen Silber, 3.036 Unzen Gold sowie 88 Tonnen Kupfer und 116 Tonnen Zink. Nach neun Monaten des Geschäftsjahres standen 89,2 Mio. US-Dollar Umsatz, 40,6 Mio. US-Dollar Nettogewinn und 57,2 Mio. US-Dollar operativer Cashflow zu Buche.

Die ausgewiesenen All-in Sustaining Costs (AISC) – eine nicht nach IFRS standardisierte Kennzahl zur Darstellung umfassenderer laufender Kosten – lagen im Quartal bei 40,78 US-Dollar je SEO. Der Wert wurde allerdings unter anderem durch veränderte Metallpreisrelationen und eine nicht zahlungswirksame Neubewertung aktienbasierter Vergütungen beeinflusst. GoGold Resources (WKN: A1JAES) errechnete unter Bereinigung dieser Effekte zu Vergleichszwecken einen Wert von 26,35 US-Dollar je SEO.

Zum Quartalsende verfügte GoGold über 284 Mio. US-Dollar Cash. Damit lag der Cashbestand des Unternehmens über den in der Machbarkeitsstudie veranschlagten anfänglichen Investitionskosten von 227 Mio. US-Dollar für Los Ricos South.

Los Ricos South geht in die Bauphase

Am 25. August folgte der nächste entscheidende Schritt: GoGold Resources (WKN: A1JAES) gab den offiziellen Beginn der Bauarbeiten bei Los Ricos South bekannt. Die Genehmigung des Projekts war nach Unternehmensangaben im Juni durch die mexikanische Regierung erteilt worden, nachdem das Unternehmen bereits 2025 mit Detailplanung und Anlagendesign begonnen hatte.

Der Portalbau wird für das vierte Quartal 2026 angesetzt, die erste Minenentwicklung soll im Januar 2027 beginnen. Gleichzeitig liefen zusätzliche geotechnische Bohrungen zur Festlegung der genauen Portalpositionen und zur weiteren Optimierung des Untertageplans. Das detaillierte Anlagendesign von M3 und DENM Engineering war zu diesem Zeitpunkt zu rund 85 % fertiggestellt.

Auch die Bestellungen für sämtliche kritischen Komponenten mit langen Lieferzeiten waren bereits platziert. Dazu gehören unter anderem SAG-Mühle, Tailings-Filter, Brecher, elektrische Schaltanlagen, Merrill-Crowe-Anlage, Förderbänder, Pumpen und weitere Anlagenkomponenten. Der EPCM-Dienstleister M3 – zuständig für Engineering, Beschaffung und Baumanagement – war bereits vor Ort, ebenso der Erdbauunternehmer.

Die wirtschaftliche Grundlage liefert die Feasibility Study von 2025. Für Los Ricos South weist GoGold „nachgewiesene und wahrscheinliche“-Mineralreserven von 10,23 Mio. Tonnen mit durchschnittlich 145,4 g/t Silber, 1,39 g/t Gold und 0,10 % Kupfer aus. Das entspricht rund 47,85 Millionen Unzen Silber, 457.000 Unzen Gold und 23,8 Millionen Pfund Kupfer. Zusätzlich weist die Studie rund 90,7 Millionen enthaltene Silberäquivalent-Unzen (AgEq) aus.

Die Machbarkeitsstudie kalkuliert mit einer Minenlaufzeit von 15 Jahren und rund 80 Millionen zahlbaren Silberäquivalent-Unzen. Auf Basis der in der Studie verwendeten Metallpreise von 26,80 US-Dollar je Unze Silber, 2.330 US-Dollar je Unze Gold und 4,00 US-Dollar je Pfund Kupfer ergibt sich ein Nachsteuer-Kapitalwert bei 5 % Diskontierung (NPV5) von 355 Mio. US-Dollar sowie eine interne Verzinsung nach Steuern (IRR) von 28 %. Die Amortisationsdauer nach Produktionsbeginn wurde mit 2,6 Jahren angegeben. Die anfänglichen Investitionen wurden auf 227 Mio. US-Dollar, einschließlich 21 Mio. US-Dollar Reserve für unvorhergesehene Kosten, veranschlagt.

Baufortschritt nimmt sichtbar Fahrt auf

Das jüngste Update vom 22. September zeigt, dass GoGold (WKN: A1JAES) inzwischen über die formale Startphase hinaus ist. Nach Unternehmensangaben liegen die Arbeiten im Zeitplan. Mehr als 150 Auftragnehmer befinden sich vor Ort, Rodungs- und Erdarbeiten am Standort der Aufbereitungsanlage schreiten voran und das Anlagendesign hat einen Fertigstellungsgrad von rund 90 % erreicht.

Quelle GoGold Resources

Als Untertagebauunternehmen wurde Cominvi ausgewählt, dessen Mobilisierung für das vierte Quartal 2026 vorgesehen ist. Bis zum 22. September hatte GoGold nach eigenen Angaben bereits 15 Mio. US-Dollar in das Projekt investiert. Die Installation der Stromleitung soll im November 2026 beginnen. Betonfundamente, Portalentwicklung und Bau der Paste-Backfill-Anlage sollen im Januar 2027 folgen. Die SAG-Mühle soll im Mai 2027 angeliefert werden, für Januar 2028 ist der Beginn der Anlageninbetriebnahme vorgesehen. Den ersten Silber- und Goldguss für dieses Projekt erwartet GoGold (WKN: A1JAES) weiterhin im zweiten Quartal 2028.

Fazit: Vom Produzenten zum Minenbauer

GoGold Resources (WKN: A1JAES) befindet sich damit an einem entscheidenden Übergangspunkt. Parral produziert und generiert Cashflow, während Los Ricos South bereits gebaut wird. Damit verfügt das Unternehmen über eine andere, bessere Ausgangslage als andere Entwickler, die vor einem Baustart zunächst noch Genehmigungen und Finanzierung sicherstellen müssen.

Die Kombination aus 284 Mio. US-Dollar Cash zum Ende des Juni-Quartals, laufendem Cashflow aus Parral und bereits bestellten kritischen Anlagenkomponenten schafft eine solide Ausgangsbasis für den Bau. Hinzu kommt Los Ricos North als weiteres Entwicklungsprojekt innerhalb desselben Distrikts.

Für GoGold (WKN: A1JAES) verschiebt sich der Fokus nun allerdings von Genehmigung und Finanzierung auf die operative Umsetzung. Entscheidend werden in den kommenden Quartalen Baufortschritt, Kostenkontrolle und die Einhaltung des Zeitplans bis zur geplanten Inbetriebnahme 2028 sein.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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GoGold Resources Inc., „GoGold Commences Construction of the Fully-Funded Los Ricos South Mine“, 25.08.2026: https://gogoldresources.com/images/uploads/files/2026_08_25_LRS_Constr ...

GoGold Resources Inc., „GoGold Advances Los Ricos South Construction“, 22.09.2026: https://gogoldresources.com/images/uploads/files/2026_09_22_LRS_Update ...

GoGold Resources Inc., „43-101 Technical Report LRS Feasibility Study“, 27.02.2025: https://gogoldresources.com/images/uploads/files/Los_Ricos_South_FS_Fe ...

GoGold Resources Inc., Projektseite „Los Ricos“, Abruf: 28.09.2026: https://gogoldresources.com/properties/los-ricos/

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