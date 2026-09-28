Ich bleibe auf jeden Fall dabei





Frage an ChatGPT (Bezahlversion):





Ab wann muss TAG wieder etwas refinanzieren? Wobei du ja ausgerechnet hattest, dass das selbst bei 3,5% kaum ein Problem ist

Genau — die größeren unbesicherten Fälligkeiten für 2026 hat TAG bereits refinanziert. Moody’s schrieb im Mai 2026 ausdrücklich, dass TAG mit den Emissionen 2025 die unbesicherten Fälligkeiten 2026 vollständig refinanziert hat.

Was noch läuft, sind vor allem normale besicherte Bankdarlehen. Moody’s nennt für 2026 und 2027 zusammen rund 590 Mio. € solcher Fälligkeiten. Das ist etwas ganz anderes als eine große Anleihe, die plötzlich am Kapitalmarkt refinanziert werden muss.

Die alte Fälligkeitsstruktur zeigte für 2027 grob ~578 Mio. €, überwiegend Bankdarlehen. 2028 ist dann fast leer, und erst 2029 kommt wieder ein größeres Volumen von etwa 560 Mio. €. 2030 folgt dann ein größerer Block mit rund 776 Mio. €.

Und ja: Selbst wenn man die künftig zu refinanzierenden Beträge einmal mit 3,5 % statt ungefähr 2–3 % durchrechnet, ist das für TAG nicht dramatisch. Beispielhaft kostet ein kompletter 500-Mio.-€-Block bei 3,5 % rund 17,5 Mio. € Zinsen jährlich. Wenn der bisherige Durchschnitt darauf etwa 2,7 % war, wäre die Mehrbelastung nur ungefähr:

500 Mio. × 0,8 Prozentpunkte = 4 Mio. € zusätzlich pro Jahr.

Das ist bei einem FFO I, der 2026 Richtung ~197 Mio. € läuft, überschaubar. TAG selbst meldete H1 bereits 100,2 Mio. € FFO I und erwartet das obere Ende der Jahresprognose.

Deshalb sehe ich bei TAG derzeit wirklich keine Refinanzierungswand. Die Börse handelt vielmehr die Angst, dass hohe Zinsen lange bleiben und dadurch Immobilienbewertungen bzw. Multiples unter Druck stehen. Das ist etwas anderes als ein tatsächliches Liquiditätsproblem.

Und noch wichtiger: Nach dem ROBYG-Börsengang liegt der pro-forma-LTV bei nur ~42,2 %. Das gibt TAG zusätzlichen Spielraum, falls Refinanzierungen später teurer werden.

Kurz gesagt: 2026 ist praktisch entschärft, 2027 ist handhabbar, 2028 fast leer, und erst ab 2029/30 werden die größeren Blöcke wieder wirklich relevant. Das passt überhaupt nicht zu einem Szenario, in dem TAG kurzfristig wegen Zinsen finanziell unter Druck gerät.



