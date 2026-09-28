Neue De'Longhi-Studie beleuchtet die europäische „Signature Order"-Kaffeekultur in 35 Städten

PARIS, 28. September 2026 /PRNewswire/ -- Sagen Sie uns, was Sie bestellen, und wir verraten Ihnen vielleicht, woher Sie kommen. Eine Studie von De'Longhi unter dem Titel hat die Kaffeegewohnheiten in 35 europäischen Städten erfasst und dabei die „typische Bestellung" jeder Stadt ermittelt – vom Caffè Latte in Glasgow bis zum Eiskaffee in Dijon.

Der Signature Order Index, der auf einer Befragung von 3.001 Kaffeetrinkern in Großbritannien, Frankreich und Deutschland basiert, zeigt, wie unterschiedlich Kaffee in Europa getrunken wird und wie eng Kaffee mit lokalen Gewohnheiten und der Identität einer Stadt verbunden ist.

Glasgow wies die stärkste Vorliebe für diese Stadt auf: 33,3 % nannten Caffè Latte als ihre bevorzugte Bestellung. Stuttgart erwies sich als Deutschlands Cappuccino-Hauptstadt – 30,6 % entschieden sich für diesen Favoriten.

t Cardiff die einzige Stadt, in der die Befragten Kaffee eher als Teil ihres Lebensstils (25,0 %) denn als tägliche Gewohnheit bezeichneten, was darauf hindeutet, dass Kaffee mehr ist als nur ein Muntermacher am Morgen.

Nationale Vorlieben zeigen drei Kaffee Kulturen. In der britischen Ausgabe von liegt Caffè Latte mit 19,7 % , gefolgt von Cappuccino mit 17,0 %. In Deutschland ist der Cappuccino besonders beliebt: 23,1 % geben an, ihn als ihren Favoriten zu bevorzugen.

In der Frankreich dominiert Espresso: 31,9 % geben an, dass dies ihr Lieblingsgetränk ist. Espresso wurde aus den Städtevergleichen ausgeschlossen, um die jeweils typische Zweitwahl der einzelnen Standorte zu ermitteln. Die Karte für Frankreich umfasst -Filterkaffee in Lille, Eiskaffee in Dijon und „Café con leche" in Straßburg, während landesweit der „Café allongé" an erster Stelle steht.

Kaffee hat jedoch in Europa unterschiedliche Bedeutungen. In Deutschland ist die Verbindung zwischen Kaffee und täglichem Wohlbefinden am stärksten: 47,7 % bezeichnen ihn als tägliches Ritual. München geht noch einen Schritt weiter: Dort bezeichnen 54,3 % Kaffee als unverzichtbaren Bestandteil ihres Alltags – der höchste Wert.

Die britische unterstreicht den sozialen Aspekt des „Social Coffee": Die Befragten verbinden Kaffee dort mehr als doppelt so häufig mit dem gemeinsamen Beisammensein wie in Frankreich. Französische Verbraucher waren am ehesten der Meinung, dass die Kaffeekultur zur Atmosphäre und Identität einer Stadt beiträgt.

Zu Hause ist die Qualität von der wichtigste Grund, Kaffee wie im Café zuzubereiten – dies gaben 31,3 % der Befragten marktübergreifend an. 12,4 % möchten Kaffeeerlebnisse aus dem Ausland nachahmen.

De'Longhi veröffentlicht den Signature Order Index sowie Stadtprofile und Anleitungen, wie man seine Lieblingskaffeegetränke zu Hause nachmachen kann. Mit der Rivelia -Kaffeemaschine mit integrierter Bohnenmühle können Genießer zwischen Espresso, Cappuccino, Caffè Latte und Café con Leche wählen.

Der Signature Order Index sowie die Methodik und die Stadtprofile sind unter https://www.delonghi.com/en-gb/brewed-by-place verfügbar.

Über die Studie

Der Signature Order Index basiert auf den Antworten von 3.001 landesweit repräsentativen Erwachsenen ab 18 Jahren aus Großbritannien (1.000), Frankreich (1.001) und Deutschland (1.000). Die Feldarbeit wurde im Juni 2026 von „ GreenPark" durchgeführt.

De'Longhi hat seinen Sitz in Treviso, Italien, und ist weltweit führend im Bereich Espresso- und Komfortprodukte. Höchste Qualität, italienisches Design und sinnvolle Produktinnovationen sind die Kernwerte der Marke De'Longhi. De'Longhi ist in über 123 Ländern vertreten und entwickelt Produkte in drei Hauptkategorien: Espresso, kulinarische Spezialitäten und Wohnkomfort. Nach mehr als einem Jahrhundert der Produktoptimierung setzt sich De'Longhi weiterhin dafür ein, Innovationen zu entwickeln, die Komfort und Stil in die Häuser aller Kunden bringen und so den Alltag verschönern.

www.delonghi.com.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neue-delonghi-studie-beleuchtet-die-europaische-signature-order-kaffeekultur-in-35-stadten-302891425.html