BASF Aktie unter starkem Abgabedruck - 28.09.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die BASF Aktie. Sie fällt um -2,56 % auf 49,58€. Der Kursrückgang der BASF Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,62 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,56 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

BASF ist ein globaler Chemiekonzern mit Fokus auf Chemikalien, Materialien, Industriekundenlösungen, Oberflächen-, Agrar- und Nutrition-&-Care-Produkte. Starke Position in Basis- und Spezialchemie, Agrochemie und Batteriematerialien. Wichtige Konkurrenten: Dow, DuPont, Bayer, Evonik, Sabic. USP: integrierte Verbundstandorte, breite Wertschöpfungskette, starke F&E-Pipeline.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die BASF Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,29 %.

Allein seit letzter Woche ist die BASF Aktie damit um -3,73 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,70 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BASF +13,38 % gewonnen.

BASF Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,73 % 1 Monat -3,70 % 3 Monate +6,29 % 1 Jahr +18,66 %

? wallstreetONLINE-Community zur BASF Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 28.09.2026, 13:42 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BASFs bestätigte, aber offene Sondierungen zur Evonik-Übernahme. BASF verlor nach der Meldung, Evonik sprang deutlich an. Diskutiert werden ein möglicher Kaufpreis inklusive Schulden von rund 15 Mrd. Euro, Finanzierung versus Schuldenabbau, Aktienrückkäufe und Dividende sowie Synergien. Skepsis gilt Umsetzung, Kartellrisiken und dem Strategiewechsel.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BASF eingestellt.

Informationen zur BASF Aktie

Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,38 Mrd. € wert.

Die außerordentlich niedrigen Pegelstände am Rhein erschweren den Schiffsverkehr erheblich. Auf dem besonders von Niedrigwasser betroffenen Mittelrheinabschnitt zwischen St. Goar und Mainz seien "nur noch vereinzelt Güterschiffe unterwegs", sagte …

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 28.09.2026 / 12:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der …

EQS Post-admission Duties announcement: BASF SE / Share buyback BASF SE: Release of a capital market information 28.09.2026 / 12:50 CET/CEST Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group. …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Solvay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,72 %. Arkema notiert im Minus, mit -1,67 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -1,64 %. Covestro verliert -0,33 % Dow notiert im Plus, mit +3,09 %.

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Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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