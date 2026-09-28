🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBASF AktievorwärtsNachrichten zu BASF

    Besonders beachtet!

    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    BASF Aktie unter starkem Abgabedruck - 28.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die BASF Aktie bisher Verluste von -2,56 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BASF Aktie.

    Besonders beachtet! - BASF Aktie unter starkem Abgabedruck - 28.09.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    BASF ist ein globaler Chemiekonzern mit Fokus auf Chemikalien, Materialien, Industriekundenlösungen, Oberflächen-, Agrar- und Nutrition-&-Care-Produkte. Starke Position in Basis- und Spezialchemie, Agrochemie und Batteriematerialien. Wichtige Konkurrenten: Dow, DuPont, Bayer, Evonik, Sabic. USP: integrierte Verbundstandorte, breite Wertschöpfungskette, starke F&E-Pipeline.

    BASF aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 28.09.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die BASF Aktie. Sie fällt um -2,56 % auf 49,58. Der Kursrückgang der BASF Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,62 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,56 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu BASF SE!
    Long
    47,47€
    Basispreis
    0,25
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    52,78€
    Basispreis
    0,34
    Ask
    × 14,59
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die BASF Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,29 %.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Allein seit letzter Woche ist die BASF Aktie damit um -3,73 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,70 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von BASF +13,38 % gewonnen.

    BASF Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -3,73 %
    1 Monat -3,70 %
    3 Monate +6,29 %
    1 Jahr +18,66 %
    Stand: 28.09.2026, 13:42 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur BASF Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um BASFs bestätigte, aber offene Sondierungen zur Evonik-Übernahme. BASF verlor nach der Meldung, Evonik sprang deutlich an. Diskutiert werden ein möglicher Kaufpreis inklusive Schulden von rund 15 Mrd. Euro, Finanzierung versus Schuldenabbau, Aktienrückkäufe und Dividende sowie Synergien. Skepsis gilt Umsetzung, Kartellrisiken und dem Strategiewechsel.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BASF eingestellt.

    Zur BASF Diskussion

    Informationen zur BASF Aktie

    Es gibt 893 Mio. BASF Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,38 Mrd. € wert.

    Niedrigwasser schränkt Schifffahrt auf dem Rhein stark ein


    Die außerordentlich niedrigen Pegelstände am Rhein erschweren den Schiffsverkehr erheblich. Auf dem besonders von Niedrigwasser betroffenen Mittelrheinabschnitt zwischen St. Goar und Mainz seien "nur noch vereinzelt Güterschiffe unterwegs", sagte …

    BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation


    EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: BASF SE / Aktienrückkauf BASF SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 28.09.2026 / 12:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der …

    BASF SE: Release of a capital market information


    EQS Post-admission Duties announcement: BASF SE / Share buyback BASF SE: Release of a capital market information 28.09.2026 / 12:50 CET/CEST Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group. …

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Solvay, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,72 %. Arkema notiert im Minus, mit -1,67 %. Evonik Industries notiert im Minus, mit -1,64 %. Covestro verliert -0,33 % Dow notiert im Plus, mit +3,09 %.

    BASF Aktie jetzt kaufen?


    Ob die BASF Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BASF Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BASF

    -2,39 %
    -3,73 %
    -3,70 %
    +6,29 %
    +18,66 %
    +18,98 %
    -22,12 %
    -30,15 %
    +9.270,75 %
    ISIN:DE000BASF111WKN:BASF11
    BASF direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! BASF Aktie unter starkem Abgabedruck - 28.09.2026 Am heutigen Handelstag muss die BASF Aktie bisher Verluste von -2,56 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BASF Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     