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    Geheimtipps E-Flieger

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    Nvidia: China-Chance | SK hynix: IPO-Pläne belasten | Adidas: Nike vor Zahlen

    Lange Zeit waren die Anleger sehr skeptisch bei der Aktie von SAP. In den ersten 6 Monaten war der Wert Schlusslicht im DAX. Mittlerweile hat sich der Wind gedreht. SAP-Chef Klein sieht jetzt eine "einzigartige Chance"

    Für Sie zusammengefasst
    • SAP-Chef Klein sieht eine einzigartige Chance
    • eVTOL-Markt soll bis 2034 kräftig wachsen
    • Unilever und P&G im Vergleich der Dividenden
    Geheimtipps E-Flieger - Nvidia: China-Chance | SK hynix: IPO-Pläne belasten | Adidas: Nike vor Zahlen
    Foto: wallstreetONLINE

    E-Flieger: Steht der eVTOL-Markt vor einer Wende?

    Experten erwarten im Bereich elektrischer Flugmaschinen ein riesges Wachstum. Bis 2034 soll der Markt auf mehr als 17 Milliarden US-Dollar wachsen. Dieses Jahr liegt er gerade mal bei etwas mehr als 1,5 Milliarden. Diese Entwicklung würde ein jährliches Wachstum von rund 40 Prozent bedeuten. 

    Dabei geht die Branche gerade in eine entscheidende Phase über. Aus Pilotprojekten werden langsam zugelassen eVTOLs. Damit trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Wir haben mal geschaut, welche Unternehmen die besten Chancen auf eine Kommerzialisierung ihrer Flugmaschinen haben.

    Repsol: Scheinchen vor Verdopplung 

    Vor rund 2 Monaten haben wir eine Spekulation auf Repsol aufgelegt. Nachdem Trump das Angebot des Irans ausgeschlagen hat, ziehen die Ölpreise wieder an und der Schein steht kurz vor der Verdopplung. Zeit die Gewinne einzustreichen?

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    Zwei Dividendenperlen im Vergleich: Unilever vs. Procter & Gamble

    Heute treffen zwei der größten Konsumgüter-Aktien aufeinander. Während Unilever vor allen Dingen in den Emerging Markets punktet, ist Procter & Gamble vor allen Dingen auf dem Heimatmarkt in den USA eine Macht. Welche Aktie bietet die bessere Aussicht?

    Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!

    Begrüßung

    Öl: Trump lehnt Iran-Vorschlag ab

    Thema des Tages: Geheimtipps E-Flieger

    5 Aktien für eVTOLs

    SK hynix: Geplanter Börsengang der Tochter belastet

    Nvidia: Neue China Fantasie?

    Repsol: Scheinchen vor Verdopplung

    Termine: Nike & Micron berichten

    DAX: Ölpreis belastet

    SAP: Chef Klein sieht "einzigartigen Vorteil"

    Adidas: Nike Zahlen kommen diese Woche

    Südzucker: Prognose erhöht

    Depots: Auf der Stelle

    Aktienduell: Unilever v. Procter & Gamble

    Zuschauerfragen

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    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

    Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

    Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge


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    Markus Weingran
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    Markus Weingran arbeitet seit über 20 Jahren als Kapitalmarkt-Stratege und Aktien-Experte. Besonders geprägt hat ihn in seiner Laufbahn die  langjährige Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten Hans A. Bernecker: “Herr Bernecker versucht in jeder Börsenphase, das Beste für die Anleger rauszuholen”. Diese Einstellung hat er übernommen und gibt sein Wissen täglich an die Anleger weiter.

    Seine Trading-Tipps finden Sie in dem täglichen Youtube-Format "wallstreetONLINE Börsenlounge".

    Seine Watchlisten und Portfolios finden Sie auf seiner
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    Verfasst von Markus Weingran
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    Geheimtipps E-Flieger Nvidia: China-Chance | SK hynix: IPO-Pläne belasten | Adidas: Nike vor Zahlen Lange Zeit waren die Anleger sehr skeptisch bei der Aktie von SAP. In den ersten 6 Monaten war der Wert Schlusslicht im DAX. Mittlerweile hat sich der Wind gedreht. SAP-Chef Klein sieht jetzt eine "einzigartige Chance"
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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