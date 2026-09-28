Geheimtipps E-Flieger
Nvidia: China-Chance | SK hynix: IPO-Pläne belasten | Adidas: Nike vor Zahlen
Lange Zeit waren die Anleger sehr skeptisch bei der Aktie von SAP. In den ersten 6 Monaten war der Wert Schlusslicht im DAX. Mittlerweile hat sich der Wind gedreht. SAP-Chef Klein sieht jetzt eine "einzigartige Chance"
- SAP-Chef Klein sieht eine einzigartige Chance
- eVTOL-Markt soll bis 2034 kräftig wachsen
- Unilever und P&G im Vergleich der Dividenden
E-Flieger: Steht der eVTOL-Markt vor einer Wende?
Experten erwarten im Bereich elektrischer Flugmaschinen ein riesges Wachstum. Bis 2034 soll der Markt auf mehr als 17 Milliarden US-Dollar wachsen. Dieses Jahr liegt er gerade mal bei etwas mehr als 1,5 Milliarden. Diese Entwicklung würde ein jährliches Wachstum von rund 40 Prozent bedeuten.
Dabei geht die Branche gerade in eine entscheidende Phase über. Aus Pilotprojekten werden langsam zugelassen eVTOLs. Damit trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Wir haben mal geschaut, welche Unternehmen die besten Chancen auf eine Kommerzialisierung ihrer Flugmaschinen haben.
Repsol: Scheinchen vor Verdopplung
Vor rund 2 Monaten haben wir eine Spekulation auf Repsol aufgelegt. Nachdem Trump das Angebot des Irans ausgeschlagen hat, ziehen die Ölpreise wieder an und der Schein steht kurz vor der Verdopplung. Zeit die Gewinne einzustreichen?
Bei SMARTBROKER+ sicherst du dir im September bis zu 120 € Prämie. 50 € gibt es für 5 Trades, 50 € für ein Depotvolumen ab 20.000 € - und 120 €, wenn du beides kombinierst.
→ Prämie sichern.
Zwei Dividendenperlen im Vergleich: Unilever vs. Procter & Gamble
Heute treffen zwei der größten Konsumgüter-Aktien aufeinander. Während Unilever vor allen Dingen in den Emerging Markets punktet, ist Procter & Gamble vor allen Dingen auf dem Heimatmarkt in den USA eine Macht. Welche Aktie bietet die bessere Aussicht?
Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!
Öl: Trump lehnt Iran-Vorschlag ab
Thema des Tages: Geheimtipps E-Flieger
SK hynix: Geplanter Börsengang der Tochter belastet
Repsol: Scheinchen vor Verdopplung
Termine: Nike & Micron berichten
SAP: Chef Klein sieht "einzigartigen Vorteil"
Adidas: Nike Zahlen kommen diese Woche
Aktienduell: Unilever v. Procter & Gamble
Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.
→ Jetzt teilnehmen.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der Online-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV
Übrigens: Zu den Musterdepots der wO Börsenlounge geht es hier lang!
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge