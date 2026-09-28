Nvidia: China-Chance | SK hynix: IPO-Pläne belasten | Adidas: Nike vor Zahlen

E-Flieger: Steht der eVTOL-Markt vor einer Wende?

Experten erwarten im Bereich elektrischer Flugmaschinen ein riesges Wachstum. Bis 2034 soll der Markt auf mehr als 17 Milliarden US-Dollar wachsen. Dieses Jahr liegt er gerade mal bei etwas mehr als 1,5 Milliarden. Diese Entwicklung würde ein jährliches Wachstum von rund 40 Prozent bedeuten.

Dabei geht die Branche gerade in eine entscheidende Phase über. Aus Pilotprojekten werden langsam zugelassen eVTOLs. Damit trennt sich auch die Spreu vom Weizen. Wir haben mal geschaut, welche Unternehmen die besten Chancen auf eine Kommerzialisierung ihrer Flugmaschinen haben.

Repsol: Scheinchen vor Verdopplung

Vor rund 2 Monaten haben wir eine Spekulation auf Repsol aufgelegt. Nachdem Trump das Angebot des Irans ausgeschlagen hat, ziehen die Ölpreise wieder an und der Schein steht kurz vor der Verdopplung. Zeit die Gewinne einzustreichen?



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Zwei Dividendenperlen im Vergleich: Unilever vs. Procter & Gamble

Heute treffen zwei der größten Konsumgüter-Aktien aufeinander. Während Unilever vor allen Dingen in den Emerging Markets punktet, ist Procter & Gamble vor allen Dingen auf dem Heimatmarkt in den USA eine Macht. Welche Aktie bietet die bessere Aussicht?

Mit nur einem Klick zu Deinem Lieblingsthema - Viel Spaß beim Anschauen!

Begrüßung

Öl: Trump lehnt Iran-Vorschlag ab

Thema des Tages: Geheimtipps E-Flieger

5 Aktien für eVTOLs

SK hynix: Geplanter Börsengang der Tochter belastet

Nvidia: Neue China Fantasie?

Repsol: Scheinchen vor Verdopplung

Termine: Nike & Micron berichten

DAX: Ölpreis belastet

SAP: Chef Klein sieht "einzigartigen Vorteil"

Adidas: Nike Zahlen kommen diese Woche

Südzucker: Prognose erhöht

Depots: Auf der Stelle

Aktienduell: Unilever v. Procter & Gamble

Zuschauerfragen



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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge



