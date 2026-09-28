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    Aktie im Tal

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    McDonald's auf 4-Jahrestief: Aber BofA hält Kursziel hoch

    Tiefpunkt für die Aktie war am letzten Mittwoch und das ausgerechnet am Investorentag: Das Papier des Fast-Food-Konzerns fiel auf ein neues Vierjahrestief. Was erwartet das Unternehmen künftig?

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    Aktie im Tal - McDonald's auf 4-Jahrestief: Aber BofA hält Kursziel hoch
    Foto: J_News_photo - stock.adobe.com

    Selbst im Fast-Food-Sektor machen Gesundheitstrends nicht Halt: Sie verändern das Konsumverhalten der Kunden nachhaltig. Das stellt die Marke McDonald's vor erhebliche Herausforderungen. 

    Die Bank of America (BofA) bleibt trotzdem positiv gestimmt. Die Analystin Sara Senatore bestätigte nach dem Investorentag ihre Einstufung für McDonald’s mit Neutral und einem Kursziel von 343 US-Dollar.

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    Senatore zufolge waren drei der wichtigsten Erkenntnisse vom Investorentag: ein schnelleres Umsatzwachstum, mehr Franchise-Restaurants und eine geringere Umwandlung des Cashflows in freien Cashflow bei McDonald’s.

    Nach Einschätzung der Analystin steht die Aktie unter Druck, weil Anleger Zweifel an dem Zeitpunkt und Umfang der geplanten Investitionen haben.

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    "Verglichen mit dem 2023 vorgestellten Modell fällt das implizierte Wachstum des systemweiten Umsatzes moderat höher aus", schreibt Senatore.

    Niedrigere Verwaltungs- und Gemeinkosten sowie ein höherer Franchise-Anteil – von bislang 95 auf künftig 98 Prozent – sollen laut der Analystin die operativen Margen verbessern.

    Bei den künftigen Investitionen in die Restaurants verweist Senatore unter anderem auf neue Küchenkonzepte, Abholfächer für Lieferbestellungen, verbesserte Abläufe im Drive-in sowie modernisierte Gasträume.

    Diese Maßnahmen könnten das Wachstum der Umsätze bestehender Restaurants künftig auf mittlere bis hohe einstellige Prozentsätze steigern.

    Die Analystin sieht die langfristigen Vorteile bei Umsatz und Produktivität durch die Investitionen grundsätzlich positiv. Diese würden jedoch "durch den Zeitpunkt und das erforderliche Investitionsvolumen ausgeglichen."

    Ob sich die Investionen in Marge und im Aktienkurs widerspiegeln, bleibt abzuwarten.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die McDonald's Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 208,3EUR auf Tradegate (28. September 2026, 14:17 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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