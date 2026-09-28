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    AKTIE IM FOKUS

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    Renk sacken ab - JPMorgan sieht Schwächen im dritten Quartal

    Für Sie zusammengefasst
    • Renk-Aktie fällt auf tiefsten Stand seit April 2025
    • JPMorgan erwartet schwache Renk-Zahlen im Quartal
    • JPMorgan senkt Kursziel auf 62 Euro, bleibt bei Overweight
    AKTIE IM FOKUS - Renk sacken ab - JPMorgan sieht Schwächen im dritten Quartal
    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Renk -Aktie ist am Montag auf den tiefsten Stand seit Anfang April 2025 abgesackt. Nach einem wenig veränderten Start sorgte ein Kommentar der US-Bank JPMorgan zu den Anfang November erwarteten Quartalszahlen für Druck. Zuletzt ging es um knapp 4 Prozent auf 38,99 Euro abwärts, womit das Papier einer der größten Verlierer im MDax war.

    Analyst David Perry rechnet damit, dass das operative Ergebnis des Spezialgetriebe-Herstellers für die Rüstungsindustrie im dritten Quartal "etwas enttäuschen" könnte. Er erwarte schwache Zahlen im Industriegeschäft des Segments Maritime & Industry, schrieb er und senkte daher sein Kursziel von 75 auf 62 Euro. Sein Anlageurteil beließ er aber auf "Overweight". Im wichtigsten Bereich Vehicle Mobility Solutions rechnet er mit starken Resultaten./ck/jha/

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 30.929 auf Ariva Indikation (28. September 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +55,94 %/+88,63 % bedeutet.





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