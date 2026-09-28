AKTIE IM FOKUS
Renk sacken ab - JPMorgan sieht Schwächen im dritten Quartal
- Renk-Aktie fällt auf tiefsten Stand seit April 2025
- JPMorgan erwartet schwache Renk-Zahlen im Quartal
- JPMorgan senkt Kursziel auf 62 Euro, bleibt bei Overweight
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Renk -Aktie ist am Montag auf den tiefsten Stand seit Anfang April 2025 abgesackt. Nach einem wenig veränderten Start sorgte ein Kommentar der US-Bank JPMorgan zu den Anfang November erwarteten Quartalszahlen für Druck. Zuletzt ging es um knapp 4 Prozent auf 38,99 Euro abwärts, womit das Papier einer der größten Verlierer im MDax war.
Analyst David Perry rechnet damit, dass das operative Ergebnis des Spezialgetriebe-Herstellers für die Rüstungsindustrie im dritten Quartal "etwas enttäuschen" könnte. Er erwarte schwache Zahlen im Industriegeschäft des Segments Maritime & Industry, schrieb er und senkte daher sein Kursziel von 75 auf 62 Euro. Sein Anlageurteil beließ er aber auf "Overweight". Im wichtigsten Bereich Vehicle Mobility Solutions rechnet er mit starken Resultaten./ck/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RENK Group Aktie
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 30.929 auf Ariva Indikation (28. September 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
RENK Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 69,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 62,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von +55,94 %/+88,63 % bedeutet.
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GOLDMAN stuft RENK von Neutral auf Buy hoch. Kursziel 65 EUR.
Für die heutige positive Kursentwicklung von Renk sorgte neben einem Analystenkommentar zu Rheinmetall auch der Kommentar von Alexander Neuberger vom Bankhaus Metzler.
Den Antriebstechnik-Spezialisten Renk sieht derweil Alexander Neuberger vom Bankhaus Metzler nach einem Unternehmenskontakt in der Spur, im dritten Quartal wie erwartet Schwung aufzunehmen. Das zweite Quartal dürfte sogar der Tiefpunkt in der Expansion bis 2030 gewesen sein. Der Löwenanteil der aktuellen Umsätze stamme aus mehrere Jahre zurückliegenden Aufträgen, was das Geschäft in großen Teilen bereits für 2027 sehr gut berechenbar mache. Der Ausbau von Rahmenverträgen sowie eine neue Kettenfahrzeug-Plattform bildeten das Rückgrat des Wachstums bis 2030. Dann dürfte vor allem das Servicegeschäft eine viel größere Rolle spielen als heute.
Neuberger hat für Renk ein Kursziel von 75 Euro angesetzt. Das würde die Rückkehr auf das Niveau vom Herbst 2025 bedeuten - unweit des damaligen Rekords bei gut 90 Euro.
Quelle: dpa-AFX