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    Redcare Pharmacy: Rx-Schub treibt 2026-Umsatzprognose erneut nach oben

    Redcare Pharmacy schraubt die Ziele für 2026 erneut nach oben: Vor allem das starke Rezeptgeschäft in Deutschland treibt Umsatzprognose und Wachstum kräftig an.

    Redcare Pharmacy: Rx-Schub treibt 2026-Umsatzprognose erneut nach oben
    Foto: Adobe Stock
    • Redcare Pharmacy hat die Umsatzprognose für 2026 zum zweiten Mal angehoben – Grund ist das anhaltend starke Rx-Geschäft in Deutschland.
    • Das erwartete Konzernumsatzwachstum liegt nun bei 16–18 %, zuvor waren 15–17 % prognostiziert.
    • Für das deutsche Rx-Geschäft erwartet das Unternehmen Umsätze von 730–760 Mio. Euro, ein Wachstum von 45–51 %.
    • Zuvor hatte Redcare Pharmacy für Deutschland 680–720 Mio. Euro Rx-Umsatz und ein Wachstum von 35–43 % erwartet.
    • Die Prognose für das Non-Rx-Umsatzwachstum bleibt bei 10–12 %.
    • Die erwartete bereinigte EBITDA-Marge bleibt unverändert bei 2,5–3,0 %.

    Der nächste wichtige Termin, Berenberg NDR Helsinki, bei Redcare Pharmacy ist am 29.09.2026.

    Der Kurs von Redcare Pharmacy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 64,18EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,29 % im Plus.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.190,51PKT (+0,22 %).


    Redcare Pharmacy

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    ISIN:NL0012044747WKN:A2AR94
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