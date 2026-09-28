Redcare Pharmacy: Rx-Schub treibt 2026-Umsatzprognose erneut nach oben
Redcare Pharmacy überrascht erneut mit starken Zahlen: Dank dynamischem Rx-Geschäft hebt der Konzern seine Umsatzprognose für 2026 zum zweiten Mal in Folge an.
Foto: Adobe Stock
- Redcare Pharmacy hat die Umsatzprognose für 2026 zum zweiten Mal angehoben: Das erwartete Konzernumsatzwachstum beträgt nun **16–18 %** statt 15–17 %.
- Für das Rx-Geschäft in Deutschland werden **730–760 Mio. Euro Umsatz** erwartet, gegenüber zuvor 680–720 Mio. Euro; das entspricht einem Wachstum von **45–51 %**.
- Treiber ist die starke Rx-Dynamik: Die deutschen Rx-Umsätze stiegen vorläufig im September um **51 %** und im dritten Quartal um **56 %** gegenüber dem Vorjahr.
- Die Prognose für das Non-Rx-Umsatzwachstum bleibt bei **10–12 %**; die Non-Rx-Umsätze erholten sich nach einem schwächeren Juli im August und September.
- Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge bleibt unverändert bei **2,5–3,0 %**. Vorläufig lag sie etwa auf Vorquartalsniveau und profitierte von Skaleneffekten.
- Die vollständigen Q3-Zahlen und die Zwischenmitteilung werden am **29. Oktober 2026** veröffentlicht; der Geschäftsbericht 2026 folgt am **4. März 2027**.
Der nächste wichtige Termin, Berenberg NDR Helsinki, bei Redcare Pharmacy ist am 29.09.2026.
Der Kurs von Redcare Pharmacy lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 65,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +8,49 % im
Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 64,95EUR das entspricht einem Minus von -0,84 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.221,90PKT (+0,39 %).
+9,59 %
+11,48 %
-9,71 %
-5,21 %
-21,32 %
-37,42 %
-54,69 %
+113,87 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte