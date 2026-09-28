Redcare Pharmacy lifts 2026 revenue outlook again on German Rx strength
Redcare Pharmacy lifts its outlook again, driven by surging German Rx sales and steady margins, as investors await detailed Q3 2026 results later this month.
Foto: Adobe Stock
- Redcare Pharmacy raised its 2026 total revenue growth forecast to 16%–18%, from 15%–17%.
- German Rx revenue is now forecast at €730–760 million, up from €680–720 million, representing 45%–51% growth.
- The upgrade follows strong German Rx momentum: preliminary figures show year-on-year growth of 56% in Q3 and 51% in September.
- Non-Rx revenue growth guidance remains unchanged at 10%–12%; German non-Rx revenue recovered in August and September after a softer July.
- The adjusted EBITDA margin forecast remains 2.5%–3.0%; the margin was flat quarter-on-quarter, supported by operating leverage.
- Redcare will publish its Q3 2026 interim statement and hold a conference call on October 29, 2026.
The next important date, Berenberg Non-Deal Roadshow, Helsinki (NDR = “non-deal roadshow”), at Redcare Pharmacy is on 29.09.2026.
The price of Redcare Pharmacy at the time of the news was 65,50EUR and was up +8,49 % compared with the previous day.
15 minutes after the article was published, the price was 64,95EUR this corresponds to a minus of -0,84 % since publication.
At this time, the index SDAX was at 18.221,90PKT (+0,39 %).
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