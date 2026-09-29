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    Seitwärtschancen

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    Siemens-Zertifikate mit bis zu 18% Chance und 28% Sicherheitspuffer

    Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten können Anleger auch dann hohe Renditen erzielen, wenn der Kurs der Siemens-Aktie wieder unter Druck geraten sollte.

    Nachdem die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101) im Frühjahr 2026 im Bereich des Jahrestiefs vom 23.3.26 bei 198 Euro eine kräftige Aufwärtsbewegung gestartet hatte, die am 28.8.26 bei 291,70 Euro auf einem neues Jahreshoch ihren vorläufigen Höhepunkt fand, gab die Aktie wieder auf 260 Euro nach.  Zuletzt konnte sich der Aktienkurs wieder auf 277,30 Euro erholen.

    Da die Experten von Bernstein Research im Bereich Digital Industry (DI) hohes Ergebnispotenzial für den Konzern erkennen, bekräftigten sie mit einem Kursziel von 330 Euro ihre Kaufempfehlung für die Siemens-Aktie. Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten können Anleger auch dann hohe Renditen erzielen, wenn der Aktienkurs wieder unter Druck geraten sollte.

    Bonus-Zertifikat mit 18% Chance und 28% Sicherheitspuffer

    Das SG-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000FG14NQ1) auf die Siemens-Aktie mit Barriere bei 200 Euro, Bonuslevel und Cap bei 320 Euro, BV 1, Bewertungstag 17.12.27, konnte beim Aktienkurs von 277,30 Euro mit 272,11 Euro erworben werden. Verbleibt die Siemens-Aktie bis zum Bewertungstag permanent oberhalb der Barriere von 200 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 320 Euro zurückbezahlt.

    Da das Zertifikat derzeit mit 272,11 Euro gekauft werden kann, ermöglicht es in bis zum Jahresende 2027 einen Bruttoertrag von 17,60 Prozent (=14 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 27,88 Prozent auf 200 Euro oder darunter fällt. Berührt oder unterschreitet die Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere und die Aktie notiert dann unterhalb des Caps, dann erhalten Anleger für jedes Zertifikat eine Aktie ins Depot geliefert.

    Discount-Zertifikat mit 14% Chance und 21% Discount

    Das Morgan Stanley-Discount-Zertifikat auf die Siemens-Aktie (ISIN: DE000MM9YYT0), BV 1, Bewertungstag 17.12.27, mit Cap bei 250 Euro konnten Anleger beim Aktienkurs von 277,30 Euro mit 220,23 Euro kaufen. Somit ist das Zertifikat im Vergleich zum direkten Aktienkauf mit einem Abschlag (Discount) von 20,58 Prozent günstiger als die Aktie zu bekommen.

    Notiert die Siemens-Aktie am Bewertungstag auf oder oberhalb des Caps von 250 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem Höchstbetrag von 250 Euro zurückbezahlt. Deshalb ermöglicht es in 15 Monaten einen Bruttoertrag von 13,52 Prozent (=11 Prozent pro Jahr), wenn die Aktie am Bewertungstag oberhalb des Caps notiert. Befindet sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Caps von 250 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag fixierten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens-Aktien oder von Anlageprodukten auf Siemens-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

     

     






    Autor
    Walter Kozubek
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    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

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    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtschancen Siemens-Zertifikate mit bis zu 18% Chance und 28% Sicherheitspuffer Bonus- und Discount-Zertifikat
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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