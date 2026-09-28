Börsen Update Europa - 28.09. - FTSE Athex 20 stark +2,07 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:44) bei 30.967,98 PKT und fällt um -0,73 %. Top-Werte: Sartorius Vz. +3,34 %, CTS Eventim +2,31 %, FUCHS Pref +1,70 % Flop-Werte: Aurubis -4,28 %, Salzgitter -2,80 %, RENK Group -2,31 %

Der DAX steht bei 25.400,88 PKT und verliert bisher -0,60 %. Top-Werte: Siemens Healthineers +3,10 %, Fresenius +2,11 %, Fresenius Medical Care +1,93 % Flop-Werte: BASF -2,37 %, Vonovia -1,76 %, Zalando -1,68 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der TecDAX steht aktuell (13:59:35) bei 3.980,26 PKT und fällt um -0,35 %.

Top-Werte: Sartorius Vz. +3,34 %, Siemens Healthineers +3,10 %, Eckert & Ziegler +2,46 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -4,16 %, ATOSS Software -3,16 %, Nordex -2,16 %

Der Eurozone 50 bewegt sich bei 6.305,94 PKT und fällt um -0,59 %.

Top-Werte: ENI +2,54 %, EssilorLuxottica +2,13 %, TotalEnergies +1,84 %

Flop-Werte: BASF -2,37 %, SAFRAN -1,40 %, Nokia -1,38 %

Der AT 20 steht bei 7.012,46 PKT und gewinnt bisher +0,90 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +3,54 %, Wienerberger +3,01 %, OMV +2,10 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -1,58 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,01 %

Der CH 20 steht aktuell (13:59:44) bei 13.953,99 PKT und fällt um -0,54 %.

Top-Werte: Alcon +0,99 %, Lonza Group +0,83 %, Swiss Re +0,75 %

Flop-Werte: Roche Holding Bearer Participation Cert -2,98 %, Galderma Group -1,08 %

Der SE 30 steht bei 3.295,85 PKT und verliert bisher -0,42 %.

Top-Werte: Getinge (B) +2,25 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,91 %, Essity Registered (B) +0,50 %

Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,97 %, Sandvik -1,46 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 6.910,00 PKT und gewinnt bisher +2,07 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +10,33 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +4,77 %, Public Power +1,48 %

Flop-Werte: Allwyn -5,06 %, Jumbo -0,20 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,12 %